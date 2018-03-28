賴揆：政院、央行 都沒新台幣改版計畫

圖為立委高志鵬舉行「設計新_新台幣比賽」頒獎典禮。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「促進轉型正義委員會」即將掛牌上路，最近有民進黨立委盼促轉會未來將新台幣改版，讓民眾不用再面對先總統蔣中正等威權象徵。行政院長賴清德昨天在立法院表示，目前行政院或中央銀行都沒有新台幣改版的計畫，也不必去揣測促轉會是否討論新台幣改版等問題。

不過，賴清德強調，促轉會依法成立，做成的決議有法律效力，若法律有效力、社會有共識，「央行配合也是應該的。」

新台幣是否改版爭議不斷，國民黨立委林德福昨天在立法院總質詢說，未來促轉會如果做成新台幣改版的決議，新台幣是否會改版？若改版恐花費五百億元，會不會被罵？

賴清德答詢說，央行對新台幣改版有一定程序，行政院或央行目前都沒有相關計畫；央行總裁楊金龍說，促轉會對新台幣的圖案，沒有很明確的規定。

賴清德表示，促轉會依法成立，做成的決議有法律效力，如果法律有效力、社會有共識，央行應該配合。不過，也不是一下子就要全部改版，目前行政院或央行沒有改版計畫，不必去揣測促轉會的態度，相信央行會有妥善對策。

主張新台幣改版的民進黨立委高志鵬質詢表示，現在每年就有針對紙鈔、硬幣毀損，編列四十億元汰舊換新的預算，若促轉會認定蔣中正是威權象徵，要求改掉，建議可從流通最少的新台幣二百元紙鈔先改。

賴清德答詢說，轉型正義無價，促轉會是依法成立的單位，所做的決定有法律效力，行政院當然要依法遵守、配合。