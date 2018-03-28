艱澀的轉型正義 黃煌雄「意外人生」最大挑戰

2018-03-28 00:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷



轉型正義是一門艱澀的領域，也是黃煌雄最大的挑戰。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

以「意外的人生」來形容接任促轉會主委心境的黃煌雄，卸任監委後，持續埋首於史料研究，一再婉拒來自府院高層對他的邀請，直到前天，一句「歷史責任就在你身上」，才敲響他內心深處，首肯接下這項艱鉅的任務。

黃煌雄出身宜蘭，被視為政壇的宜蘭幫，黨外時期，他與游錫堃、陳定南同屬宜蘭人，三人選擇投身不同的選舉，他選立委、游錫堃選省議員、陳定南選宜蘭縣長，爾後各自在政壇發揮所長。

早在台灣解嚴前，黃煌雄就擔任立委，但他反權威、反特權，以及人道關懷路線，早流露在他擔任立委時期，清晰且一致。一九八二年，他就呼籲政府正面看待二二八事件，並且關心外省老兵權益及給予人道關懷；一九九三年，他更與民進黨立委攜手提出兩岸協議監督條例草案。

不同於在街頭吶喊、爭取權益的民進黨人，黃煌雄用另一種不討喜的方式，執著在他的政治工作領域，他是民進黨陣營中，對威權體制研究的先驅，對二二八事件的關注，從他成立台灣研究基金會，致力於史料爬梳就可看出，甚至是對國民黨產的研究也一樣，後來陸續研究相關主題的人，多半都與台研會成果有所關聯。

更不同的是，黃煌雄身為早期黨外人士、民進黨人，卻沒有鮮明政黨色彩，他曾出任李登輝及馬英九時期的監委，是少數受藍綠陣營肯定的人選，就連國民黨人士對他的黨產研究，也無太多批評；只是黃煌雄對馬英九參與紀念蔣渭水的肯定，卻引來綠營人士的側目，甚至在任職監委期間，對時任檢察總長黃世銘彈劾案的立場，更令綠營人士多所質疑。

但轉型正義是一門艱澀的領域，有史料，也有政治，黃煌雄過去的政治歷練，將是他最大屏障，然而，早已遠離世事埋首史料的他，能否適應政治喧囂，將是他最大考驗。