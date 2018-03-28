促轉會主委 黃煌雄出線3關鍵

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歷經府院黨高層一再勸進，曾任監委的黃煌雄，確定接任促進轉型正義委員會主任委員。行政院長賴清德昨天表示，相關人事案預計月底前送到立法院。但黃煌雄本人相當低調，對於是否同意出任，僅回稱「謝謝」。

據了解，府院高層對促轉會主委有三項條件，藍綠都可接受、輩分要夠，以及政治歷練。由於黃煌雄過去投身二二八事件、追查黨產等史料研究，又擔任過立委、監委，認為黃煌雄是最適合人選。

不過，黃煌雄一度對於來自府院高層的邀請，意願並不高，甚至還婉拒蔡英文總統的力勸；直到前天，幾位府院及黨內重要人士，前往黃煌雄家中拜訪，終於獲得黃煌雄首肯。

黃煌雄昨天受訪時，證實曾接獲邀請出任促轉會主委，但對於是否同意出任，只以「謝謝」低調帶過。據了解，黃煌雄在同意接下促轉會主委一職時，曾向旁人以「意外的人生」來形容接下主委的心情。

立法院去年三讀通過促進轉型正義條例，明定行政院下設促進轉型正義委員會，規畫開放政治檔案、清除威權象徵，平復威權時期司法不法等任務，促轉會設置九位委員，由行政院長提名、立法院同意後任命。賴清德日前承諾，將在三月底敲定促轉會委員名單。

對促轉會委員徵詢過程，民進黨立法院黨團總召柯建銘不願多談，他僅表示，名單確定後，待立法院的施政總質詢結束，會送立院行使人事同意權。

行政院預計本周內公布促轉會委員名單，主要是黃煌雄在前天才同意接任，得先和府方高層確認，並一一徵詢所有委員。因此，昨天傳出部分委員名單，恐怕不到最後關頭都無法確認，包括長期研究二二八事件的歷史學者，台大歷史學系教授陳翠蓮，對德國轉型正義素有專業的行政院黨產會委員花亦芬，均在目前內定促轉會委員名單之列。