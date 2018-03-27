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海洋委員會下月成立 黃煌煇出任主委

2018-03-27 23:59聯合報 記者林敬殷／台北報導

飛安會主委黃煌煇。 圖／聯合報系資料照片
飛安會主委黃煌煇。 圖／聯合報系資料照片
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四月即將成立的中央二級機關海洋委員會，首任主任委員人選，經過府院共商後決定，由前任成大校長、現任飛航安全調查委員會主委黃煌煇出任，現任海巡署長李仲威則為副主委並兼任海巡署長。

行政院昨不願證實這項消息，行政院發言人徐國勇說，相關人事將待核定後正式對外公布。不過，政府高層人士證實，海洋委員會主委確定將由黃煌煇擔任。

海洋委員會是中央二級機關，下設海巡署、海洋保育署及國家海洋研究院，三位副主委中，僅李仲威已定案，另外兩位副主委將會尊重黃煌煇的建議來提名。行政院人事行政總處在去年宣布海洋委員會將於今年四月於高雄成立，未來若升格為海洋部，可能還會將漁業署納編到海委會。

黃煌煇是知名的水利及海洋工程學者，也是國內海事工程的權威，國內不少海洋工程學者都是黃煌煇的學生後輩，他長期關注海洋事務，曾經公開呼籲政府盡速成立海洋部或海洋事務委員會，對外正式宣示經濟海域主權，並與鄰近國家進行官方協商，以實質保護海洋經濟資源。

政府設立「海洋委員會」，主要在於藉由海洋委員會發揮統合協調功能與角色，並強化與相關機關間橫向協調及聯繫，充分展現統籌效能、綜合海洋政策、深耕海洋人才培育，逐步達成維護國家海洋權益、提升海洋科教、發展海洋產業、培養涉外海洋人才及深化海洋意識等政策目標。

海巡署徐國勇

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