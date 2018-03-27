蔡總統出訪非洲 過境地考慮3國

2018-03-27 23:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



總統蔡英文。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡英文總統四月中下旬將出訪非洲友邦，預計將前往我在非洲邦交國史瓦濟蘭，另一個計畫前往的國家布吉納法索，由於該國政情不穩，尚未確認是否到訪。至於過境國家，印度、德國法蘭克福、教廷都是選項，但尚未定案。

對於總統出訪一事，總統府昨天表示，關於總統與副總統的出訪安排，只要有確定的安排，就會對外說明。

蔡總統上任後，先後前往中南美洲及南太平洋等友邦，非洲及加勒比海四友邦尚未到訪過，再者，今年適逢我與史瓦濟蘭建交五十周年，且史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世將歡慶生日，因而有此趟出訪的安排。