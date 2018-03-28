宜蘭驚句王陳金德 飆天飆地 這回怒飆救國團

2018-03-28 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／報導



陳金德去年11月起代理宜蘭縣長，幾乎一月一話題。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

去年815大停電，中油董事長陳金德下台，11月初代理宜蘭縣長，讓政界感到意外；當時也沒人知道行事充滿個人風格的陳金德，無論是鬆綁農地政策、解編50幾年禁建區，還把陳定南種了30幾年黑板樹全換掉，對救國團發飆，幾乎一月一話題。

陳金德名言多挨批 好友捏冷汗

陳金德出身蘇澳捕魚人家，挺朋友、重義氣，有著討海人的硬脾氣與不服輸個性。1989年被宜蘭縣長游錫堃延攬出任縣長機要秘書，又接任工策會總幹事、民政局長，當過2屆國代、2屆立委，後連任失利。

陳金德在五結鄉買農地開民宿，非常喜歡一手打造白馬花園民宿的書牆與美麗陳設，2013年也是宜蘭同鄉的高雄市長陳菊找他去當高雄市環保局長，後來又被拔擢為副市長，再轉任中油董事長。

「這種場面看多了」…保不住中油董座職位

815停電後，經濟部長李世光遞辭呈，中油與台電董座卻沒動作，黨內反彈情緒蔓延，陳金德遭譏諷賴著職務不走。面對外界要求辭職聲浪，他以一句「這種場面我看多了」讓人印象深刻，網友批評毫不留情，高調發言也讓同黨好友替他捏把冷汗。

陳金德（中）就任中油董事長第二天，就拜訪後勁地方人士，並去廟宇參拜。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

過沒多久，陳金德在派系運作下返鄉代理宜蘭縣長，肩負「先代理、後參選」重責大任，在接下縣長印信的那一刻，他說「因為宜蘭，不計毀譽」，還引用前民進黨主席林義雄一句話「不要看我一時，要看我一生」闡明心境，要大家看他為宜蘭做出的成績，但網友仍不買帳。

放寬農地引爆爭議 自己也說太急了

民進黨在宜蘭執政的民調滑落，陳金德認為緊縮的農地政策是最大民怨，他上任沒幾天就下令放寬農地政策，縣府農業處長與其意見相左，辭官退休，引爆爭議；環保署、環團和多數民意都不站在陳金德這邊。

陳金德農舍原本擋土牆高聳，違反「區域計畫法」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

宜蘭農地政策正是農委會主委林聰賢擔任縣長時所訂，陳金德力主鬆綁，好壞兩面刃，最後由賴揆出面喊停要求收尾。這件事讓陳金德受傷，他私下也坦言「自己真的太急了」。

陳金德急什麼？是為了短時間內拉抬民調，爭取黨中央以徵召之名宣布他參選縣長？還是真如其所言，到年底任期只有一年時間可以為宜蘭人服務？

畢竟離開宜蘭多年，對宜蘭人風土民情不熟悉，他把在高雄市大都市的那一套搬到宜蘭來，雷厲風行作風讓身邊人替他擔心，看不順眼時的嗆辣發言，還必須有人在旁提醒他踩煞車；不過讓人無法阻擋的是，陳心中施政主軸，是影響人民權益、不合時宜的政策與法令，全面盤點，應該改就改，不管黨派也沒有禁忌。

陳金德在宜蘭豎立的大看板。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

縣政開講颳旋風 挑戰陳青天禁忌

「這一年如果能夠為宜蘭人做幾件大事，返鄉代理縣長也就值得了」，他早上不到8點上班，中午不休息開便當會議，下令把縣長室旁房間的休憩床搬走，假日也忙不停，林林總總下鄉跑了100多間廟宇，年後帶著縣府各局處長巡迴各鄉鎮市舉辦「縣政開講」，颳起一股參選備戰的旋風。

冬山鄉嘉冬橋橋體老舊，陳金德（中）會勘後裁示改建。 圖／宜蘭縣政府提供 分享 facebook

陳金德想要解決民怨，羅東鎮是全國面積最小的鄉鎮，因周圍百餘公頃禁建長達50幾年，致發展受限，陳金德趁著行政院長賴清德下鄉訪視時要求解編，40幾天後果然解編成真，民眾欣喜；日前他還不管生態團體反對，要求中央撤銷竹安濕地，52甲國家級濕地範圍也要縮小，理由是中央沒有補償人民損失，有什麼權利限制其使用土地。

前縣長陳定南深受宜蘭人尊崇，他任內一手打造的宜蘭運動公園更是施政代表作，沒人敢去更動公園的一草一木，可是陳金德覺得園區栽種的黑板樹易折斷，開花有臭味，植樹節時縣府研議把400多棵黑板樹全改種苦楝樹，挑戰人民眼中不可撼動的陳青天禁忌。

宜蘭運動公園是陳定南的代表作，園內的黑板樹沒人敢動，陳金德竟想全改種苦楝樹。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

深澳電廠先反後挺 怒嗆民眾請自便

3月15日環保署通過興建深澳火電廠環差，宜蘭人擔心東北季風一吹，PM2.5不易擴散，危害健康，所以抬面上人物一致反對建廠，人在國外的陳金德透過臉書表示，宜蘭不接受這份環差報告，要求將宜蘭納入影響範圍內，邀請專家重新評估影響。

陳金德後來卻改口，第一個跳出來力挺賴揆興建電廠，展現十足兄弟義氣；有人罵他參選不成，為求官竟不管宜蘭人觀感，但他反嗆「反對建廠的政治人物是為了選舉操作，請自便」。

陳金德改口力挺賴揆興建深澳電廠後，國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙帶領支持者抗議。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

不爽救國團不改名 陳金德又怒了

青年節到了，宜蘭縣教育處認為以陳金德名義發給優秀青年獎狀無妨，不料陳金德大動肝火，怒喊救國團為何不改名、去中國，還下令清查不動產與救國團開辦補習班的合法性，又引起全國話題。

陳金德怒喊救國團為何不改名、去中國，並下令清查救國團的不動產與補習業務。 記者戴永華／攝影 分享 facebook

只不過，各地救國團選拔表揚優秀青年，連綠營縣市都多以平常心看待，附和宜蘭者少之又少；救國團產權爭議近年又陸續處理完畢，如同其他社團法人繼續合法運作，也讓人懷疑陳的標準又在哪裡。

救國團選拔表揚優秀青年，綠營縣市多以平常心看待，附和陳金德者非常少。 記者戴永華／攝影 分享 facebook

洗刷懶惰臭名 施政留民眾評斷

陳金德熟稔法令，施政自主性強，口才好，幾乎很少人能夠辯贏他，但朋友都知道當年他爭取立委連任失利，深受「懶惰德」傳言所害，不愛跑紅白帖的他被冠上懶惰之名，他對這三個字非常在意，去年縣議會定期大會中有議員以此諷刺，讓陳金德幾乎動怒。

綠營縣長參選人陳歐珀肯定陳金德代理至今，真的為宜蘭人做了很多事；藍營縣長參選人林姿妙則希望陳金德真心為宜蘭人好，凡事不要政治炒作。

陳金德（中）最氣被叫「懶惰德」，右為民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

綜觀陳金德這4個多月來努力，顯然已經洗刷競選對手給他「懶惰德」的臭名，但施政好壞的歷史定位，就留給宜蘭人去評斷了。