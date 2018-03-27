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綠委吳秉叡超狂 在立法院會置入「競選影片」

2018-03-27 22:08聯合報 記者許家瑜╱即時報導

民進黨立委吳秉叡（右）。 聯合報系記者魏翊庭／攝影
民進黨立委吳秉叡（右）。 聯合報系記者魏翊庭／攝影
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有意角逐新北市長大位的民進黨立委吳秉叡今天在立法院會質詢時出奇招，要求行政院長賴清德欣賞他的「市長競選影片」，除了讓在場媒體看傻眼外，也有網友看不下去，將影片分享至臉書粉絲頁「公民廟口-立委在做天在看」，發文諷刺「一個當立委都可以濫用資源的人，新北市民您真的太幸福了」！

網友表示，國民黨新北市長候選人侯友宜選舉就是任性 ！在政見辯論會上表演隱身術魔術表演，民進黨新北市長候選人吳秉叡也不惶多讓，在國會直播上強迫置入「市長競選影片」。一個喜歡研究魔術的人，一個當立委都可以濫用資源的人，新北市民您真的太幸福了！

民進黨

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