農地恐流失 陳吉仲：總量絕對沒問題

2018-03-27 21:20 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



內政部全國國土計畫草案送入行政院，外界擔憂農地恐怕會流失。農委會副主委陳吉仲表示，各界所關心的全國農地總量會維持在74到81萬公頃，是實實在在上面沒有任何建築的樹地，他表示，這些農地包含糧食生產安全、生態多功能、維護環境的效果，總量絕對沒有問題。

為維護台灣糧食安全，全台約需74到81萬公頃的農地，但目前只有68萬公頃可耕作面積，距離最低面積仍差6萬公頃。陳吉仲表示，國土計畫討論以來，農委會跟內政部都有完整地討論與搭配。他說，根據去年農委會所做的農地盤點，農業生面積包含平地、山坡地，「不要忘了我們有35萬公頃的山坡地是宜農宜牧用地」。

他說，這些宜農宜牧用地在未來畫設時，有的可能會畫到國土保育區，但是不影響水土保持、具有農發區性質的，還是會畫設在農業發展區中。至於外界擔心宜農宜牧山坡地不能跟平地的優良農地相比，生產效率都有差。陳吉仲說，這也不能這樣類比，因為不同的地區會有生產不同的作物、農產品而有不同差異。

至於原本內政部所提的全國國土計畫中有各地方政府分配的農地數量，送入政院的版本卻直接刪除，陳吉仲說，那個數字是原有的法定農地面積，但是跟現況差異較大，刪除並不影響未來農業發展區畫設，他說，後續草案經行政院通過之後，未來兩年地方政府要依照現況「實實在在」地把農發區畫設出來。

農委會企畫處處長蔡昇甫表示，內政部現在編訂全台有93萬農業用地，但是當中有些上面已經有覆蓋建築物，有些則是農委會去年盤點時，有些正值休耕期，這是兩部會農地出現落差的原因。至於外界擔心，未來農地流失更多、更快。蔡昇甫表示，根據全國國土計畫，縣市國土計畫不能違背全國國土計畫，若未按照實際狀況分區畫設，將被退回。

蔡昇甫說，未來農委會將把所有農業資源集中投入在農發區，作法包括逐步厚實對地綠色給付，從生產協助、農業保險、老農津貼等，來增加擁有農地的價值，讓農民覺得擁有農地，有相對的回饋。陳吉仲說，國土計畫是一個大方針的指導原則，各個單位都同意之後，未來要由中央、地方、民間共同執行才能完成區域畫設。