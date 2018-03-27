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國土計畫送政院 民團憂農地恐流失

2018-03-27 21:20聯合報 記者董俞佳╱即時報導

內政部通過「國土計畫法」草案，今天送到行政院審議。其中，最讓外界關注的就是全國農地數量是否能夠守得住。民間團體指出，國土計畫法一變再變，成為四不像，新的草案，不只刪除之前各地方政府被分配的農地量，而且國土四大分區的畫設條件極為籠統，幾乎是讓各地方政府自由心證地畫設。環團擔憂，未來政院版恐再被鬆綁，呼籲行政院必須要針對這個版本進行調整，並依照期限於4月30日公告實施。

國土計畫法審議以來，農地數目最多的雲林、嘉義、屏東都有反對聲浪，地方政府質疑國土計畫法中所分配的農地數量不只不精準，還會讓地方政府因農地數量多而無法翻身。

主婦聯盟環境保護基金會研究員湯琳翔表示，雖然新的版本中仍然明定全國農地的總量要在74到81萬公頃，但是，在地方政府抗議之下，新版草案竟然刪除了各地方政府的農地分配量。中科汙染搜查線秘書長徐宛鈴表示，想也知道地方政府之前會抗議，就是覺得農地沒有發展價值，不想要有這麼多的農地，因此才把之前所作的各地方政府農地盤點數字完全推翻。她表示，在這麼多地方利益團體的交雜之下，讓人擔憂農地恐怕流失更多、更快。

湯琳翔也表示，根據農委會的全國農地盤點資料，我國的農地是不足的，之前內政部營建署所提供的公開資料也顯示農地部有不足的狀況，但是，最近突然態度大變，內政部營建署開始對外宣稱根據營建署的土地數據資料，全國的農牧用地有93萬公頃，還說農地總量是足夠。湯琳翔說，這讓人質疑，未來政府是要用宜農宜牧的山坡地來魚目混珠。

除此之外，地球公民基金會研究員吳其融表示，城鄉發展區中畫設的定義過於寬鬆，可畫設的項目包山包海，也就是說，地方政府如果認為有發展的需求，就可以直接在這個分區中興建發展，此外，國土保育區的畫設區位也偏少也是一個問題。他們也擔心這個版本未來送到行政院之後，會再被鬆綁。

徐宛鈴表示，全國國土計畫審議以來，版本一改再改，而且原本法規定義明確，現在卻越改越模糊，恐怕會讓地方政府有更多彈性、自由心證的空間。且蔡政府上任後，一直強地公民參與，她也表示，這麼重要的國土計畫法，但民間團體參與度始終不足，而且未來進入行政院之後，因為政院沒有民間團體審議機制，屆時會不會大筆一揮就黑箱通過，讓人非常憂心。

農地內政部農委會

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