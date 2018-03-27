黃煌雄超越藍綠 掌促轉會將有助社會和解

2018-03-27 20:50 中央社 台北27日電



民進黨立法院黨團總召柯建銘稍早證實，府院高層敲定將提名前監委黃煌雄（圖）出任促進轉型正義委員會主任委員。聯合報系資料照 分享 facebook 前監委黃煌雄秉持「黨外精神」，反權威、反特權、堅持本土。儘管民進黨籍，但藍綠看他，似乎少了政黨顏色。這般超越藍綠，由他接掌促轉會，有助調查歷史真相，促進社會和解。

現年74歲的黃煌雄，出身宜蘭，被視為政壇「宜蘭幫」。黨外時期，他與游錫堃、陳定南同屬宜蘭人，當年從政之路，三人選擇投身不同的選舉，他選立委、游錫堃選省議員、陳定南選宜蘭縣長，後也各自在政壇發揮所長。

如今，黃煌雄將出任首任促轉會主委，曾任立委、監委，政治資歷完整，尤其曾在前總統李登輝、馬英九提名擔任監委，是少數受藍綠陣營肯定的人選，如今即將接掌促轉會，應有助於政治和解的促成。

對於威權體制的研究，在民進黨陣營當中，黃煌雄堪稱先驅。此外，也長期涉獵二二八歷史研究、國民黨產的調查，尤其監委任內提出黨產調查報告，後人的研究，幾乎不出他所調查的範疇，顯見他對於黨產的研究，堪稱先鋒。

就連國民黨主席吳敦義也曾公開肯定，「前監察委員黃煌雄任內曾花很多時間與精神調查過當年國民黨的黨產，雖然黃煌雄以前是民進黨籍，但尤其擔任黨產處理工作，或許公信力會比較高、爭議性也會比較低。」因此，有人曾猜測，不當黨產處理委員會可能由他出任主委，沒想到最後是領軍促轉會。

在綠營中，黃煌雄飽讀詩書的廣度與深度，堪稱名列前茅。有人形容，他是一位書生氣息濃厚的政治人物；個性上，他認為「對的事情」，絕對堅持下去。

卸任監委後，不忘投身書籍創作，出版了好幾本書。

他創辦的台灣研究基金會於去年舉辦研討會，邀請藍綠陣營人士討論「總統直選與民主台灣」，李登輝、前行政院長唐飛、張俊雄、江宜樺、台北市長柯文哲應邀出席，但李登輝最後因故缺席。成功整合藍綠同台，仍被稱為史上「最狂的研討會」。

黃煌雄更是政壇少數獲歷任總統青睞的人士，包括李登輝提名出任監察委員，陳水扁也提名，但當時監委人事遭凍結，而馬英九上任總統後，也提名他出任監委。

黃煌雄與這幾位總統頗有互動。在監委任內，調查陳水扁在獄中的醫療人權，讓陳水扁視為「救命恩人」。

他與馬英九也有數度接觸。黃煌雄自1974年投入台灣近代史的研究，1976年出版第一本「蔣渭水傳」。後又在蔣渭水逝世85週年紀念日，於宜蘭縣舉辦紀念活動，由於馬英九在總統任內多次參與蔣渭水紀念活動，黃煌雄在宜蘭這場活動上，公開肯定馬英九對蔣渭水的紀念，引起全場側目。一位與會者描述，現場許多長輩都想上前「扁」他。

然而，黃煌雄就是這樣一位堅持「對」就要做的人，也因為這般的超越藍綠，讓他掙脫藍綠藩籬，未來接掌促轉會，應可符合促轉會調查歷史真相後，完成和解的目的。

「願意服從真理的人」，與他共事的人，曾經這樣形容黃煌雄。儘管有所堅持，但如果經過大家縝密、慎重的辯論，黃煌雄是願意接受眾議的。

前監委錢林慧君肯定黃煌雄是一位認真、執著的人。她回憶，與黃煌雄共事監委期間，有些調查案件，黃煌雄有堅持，但經過大家討論後，如覺不妥，黃煌雄最後還是會接受大家的說法，「他很理性，聽得下別人的意見，是一位理性的人」。

錢林慧君說，卸任監委後，會定期聚會，但黃煌雄從未出席。不過，儘管黃煌雄獨來獨往，但在政壇並不孤單，是位公正，值得信賴的人。

由於促轉會成立的主要任務，包括：開放政治檔案；清除威權象徵、保存不義遺址；平復司法不法、還原歷史真相，並促進社會和解。在黃煌雄追求真相、促進社會和解的思維下，由他領軍促轉會，相信將有助於轉型正義工作的推動。