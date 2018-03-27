拆八百壯士帳棚 北市：考量交通時間未定

2018-03-27 20:06 中央社 台北27日電



「八百壯士」的帳棚，搭建於立院前中山南路人行道上。聯合報系記者程嘉文／攝影 分享 facebook 繼公投盟位於濟南路上帳棚23日遭北市府拆除，民團八百壯士也收到拆除通知。建管處表示，兩邊違章建築情況相同，但拆除八百壯士帳棚須進行交管，將和警方協議決定拆除時間。

台北市長柯文哲今天出席中山區行動市政會議受訪指出，立法院周邊陳抗太多，造成周邊店家、住戶長期困擾，這是市府過去行政怠惰，並宣誓將依法拆除長期違法搭建棚架，終止「政治路霸」亂象。

台北市政府23日以未申請路權和報備為由，派員拆除社團法人台灣公投護台灣聯盟促進會（公投盟）在立法院旁濟南路一段上的帳棚，引發風波。北市都市發展局建築管理工程處上午把違章建築即時查報拆除通知單送給立法院前搭設帳棚的民團八百壯士。

建管處副總工程司洪德豪受訪表示，八百壯士在中山南路上東側報備搭設帳棚和申請路權時間在3月23日到期，依「台北市展演用臨時性建築物管理辦法」要求違建所有人3天內自行拆除完畢，否則視為違章建築。

依建管處新聞稿表示，中山南路東側陳抗團體搭蓋棚架，報備至3月23日，雖陳抗團體陸續遞件補辦報備手續至107年4月6日，但查攤棚申請人與路權申請人不同，且現存攤棚亦未先拆除再重新申請，屬違章建築。建管處今天以即時強制查報並張貼現場。

考量拆除作業須交通管制及大批警力維持秩序，將與警方協議適當時機後進場執行拆除。