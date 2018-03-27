黃煌煇出任首任海洋委員會主委

2018-03-27 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



因應政府組織改造新設立的海洋委員會，首任主委確定將由成大前校長黃煌煇出任，海巡署長李仲威將為副主委兼任海巡署長。行政院不願證實這項消息，行政院發言人徐國勇說，相關人事將待核定後正式對外公布。

黃煌煇現職為飛安會主委，是國內知名水利及海洋工程學者，曾任成大校長，過去曾力促政府成立海洋部或海洋事務委員會，對外正式宣示經濟海域主權，並與鄰近國家進行官方協商，以實質保護海洋經濟資源。