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錢多卻過得不開心 台積電菜鳥：該忍耐下去？

黃煌煇出任首任海洋委員會主委

2018-03-27 19:30聯合報 記者林敬殷╱即時報導

因應政府組織改造新設立的海洋委員會，首任主委確定將由成大前校長黃煌煇出任，海巡署長李仲威將為副主委兼任海巡署長。行政院不願證實這項消息，行政院發言人徐國勇說，相關人事將待核定後正式對外公布。

黃煌煇現職為飛安會主委，是國內知名水利及海洋工程學者，曾任成大校長，過去曾力促政府成立海洋部或海洋事務委員會，對外正式宣示經濟海域主權，並與鄰近國家進行官方協商，以實質保護海洋經濟資源。

海巡署徐國勇飛安

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