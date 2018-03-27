海洋委員會主委 前成大校長黃煌煇出任

2018-03-27 19:14 中央社 台北27日電



黃煌煇是成功大學創校以來第一個百分百「Made in Taiwan」的校長。聯合報系資料照片。 分享 facebook 知情人士今天表示，行政院將於4月成立海洋委員會，首任主委將由前成大校長黃煌煇出任，副主委為現任海巡署長李仲威出任。

行政院發言人徐國勇說，相關人事將待核定後正式對外公布。

行政院組織法修正案於99年立法院三讀通過，明訂行政院轄下37個部會將整併為29個，並成立新單位「海洋委員會」，海委會與所屬海洋保育署將於今年4月掛牌成立，地點設在高雄，是第一個辦公室設在高雄的部會，現在的行政院海岸巡防署也將改隸為海洋委員會所屬機關。