生技園區聯外道路遭批沒下文 中研院：積極研議

2018-03-27 19:10 中央社 台北27日電



媒體報導，中研院承諾打造隧道作為國家生技園區聯外道路卻沒下文，恐引發交通阻塞。中研院發聲明指出，從計畫一開始，就持續與北市府積極研議聯外道路開闢事宜。

媒體報導，國家生技研究園區已取得使用執照，各單位陸續進駐，中央研究院答應編列8億元打造隧道做為聯外道路，卻一直沒有下文，附近居民因此擔憂若未來大批車輛湧入，恐成內湖科技園區翻版。

對此，中研院發布聲明指出，從行政院同意國家生技研究園區開發計畫開始，就與北市府積極研議聯外道路開闢事宜，雙方也針對園區與周邊交通系統規劃了短中長期解決方案，短、中期將開通捷運站與園區接駁車、彈性上班時間等因應措施，長期則將闢聯外道路。

不過，考量環團及居民擔憂聯外道路可能造成的環境影響，因此立法委員在民國101年於立法院作成主決議，要求中研院不得開闢聯外道路、相關工程也暫緩。

中研院指出，後來因北市府「東區門戶計畫」預計在南港區推動「臺北市生技產業聚落計畫」與國家生技研究園區串聯，因此又在106年11月獲立委提案研議重啟聯外道路規劃案，中研院也與北市府多次協商，並於106年12月26日簽訂合作協議書，優先完成先期規劃。

中研院表示，園區與周邊交通系統評估與改善，除與北市府達成合作協議外，也透過中央與地方民意代表居中協調，由於園區啟用後，各單位進駐是採漸進方式，不致於立即對周邊交通造成劇烈衝擊，將會同台北市政府持續與居民溝通。