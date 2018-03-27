無縫接軌 田弘茂受聘為總統府資政

2018-03-27 18:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ╱即時報導



總統蔡英文今天聘任前海基會董事長田弘茂博士為總統府資政。總統府發言人林鶴明表示，蔡總統肯定並感謝田弘茂擔任海基會董事長期間的努力，也邀請他出任總統府資政，繼續借重他的長才與經驗。

林鶴明表示，田弘茂博士在國際事務、亞太戰略等領域上卓有專精，長久以來在拓展台灣的國際參與不遺餘力。任職海基會董事長期間，對於海基會業務之推動、大陸台商與兩岸民眾的服務與協助，更是全心盡力。

海基會今天下午才舉行第十屆董監事第二次聯席會議，會上選出張小月擔任新任董事長，田弘茂卸下海基會董事長職務，隨即又無縫接軌的受聘為總統府資政。