總統府聘任田弘茂為總統府資政

2018-03-27 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



總統府今天發布訊息指出，總統聘任田弘茂為總統府資政。聯合報系資料照／記者許依晨攝影 分享 facebook 海基會今天舉行臨時董監事會議，原任董事長田弘茂卸任，由陸委會前主委張小月接任。總統府也隨即發布新聞，聘任田弘茂為總統府資政。

總統府發言人林鶴明表示，田弘茂博士在國際事務、亞太戰略等領域上卓有專精，長久以來在拓展台灣的國際參與不遺餘力。任職海基會董事長期間，對於海基會業務之推動、大陸台商與兩岸民眾的服務與協助，更是全心盡力。

林鶴明說，蔡英文總統肯定並感謝田董事長的努力，也邀請田弘茂出任總統府資政，繼續借重田弘茂的長才與經驗。