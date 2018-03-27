聲援軍公教警消退休待遇 謝立功：當選市長聲請釋憲

2018-03-27 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



立法院尚未通過軍人退撫新制，日前行政院長逕行宣布七月一日全國公教警消退撫新制將先行上路，引發全國退休公教警消人員的恐慌與不滿。國民黨基隆市長提名參選人謝立功表示，將協助公職退休人員進行退撫改制訴訟，當選基隆市長後，會依法聲請釋憲。

謝立功今天在國民黨基隆市黨部舉辦「退休金訴訟與釋憲說明會」，邀請中華民國全國公務人員協會理事長李來希到場說分明。

謝立功表示，立法院民進黨團在未取得全民共識的情況下，以多數暴力強行通過公教人員的退休資遣撫卹法律，嚴重違反了「信賴保護」及「法律不溯既往」的憲法基本精神。

這一鹵莽粗糙的立法，不但否定了軍公教警人員為國家建設奉獻犠牲的功勞，剝奪其退休生活的保障與尊嚴，更因對近百萬個家庭帶來的生活衝擊，將造成台灣社會的共貧現象及消費緊縮、經濟倒退的負面影響。

歐洲及南美國家中，因削減退休金而造成經濟萎縮，引發政治動盪的亦所在多有。政府不但不記取他國的慘痛經驗，反而「擇惡固執」，堅持以意識型態操弄民粹，假改革之名，剝奪人民的合法權益，已為國家的未來埋下不確定的危險因子。