林祖嘉：不能為了產品銷美 就與陸切斷關係

2018-03-27 18:50 中央社 台北27日電



國家政策研究基金會經濟組召集人林祖嘉今天說，兩岸與台美的貿易錯綜複雜，不能說要把產品賣到美國，就要切斷與中國大陸間的關係，這對台灣的影響遠遠超過對美的貿易。

中國國民黨立委江啟臣今天下午在立法院召開「美中貿易戰，台灣怎麼辦？美中政經變化下台灣的危機與轉機」論壇，邀請到林祖嘉、國民黨立委林為洲、美國史丹佛大學弗里曼研究中心研究員祁凱立（KharisTempleman）一同討論面對美中貿易戰，台灣該如何自處。

林祖嘉表示，兩岸貿易與台美貿易是錯綜複雜的，因此不能輕易的說要把產品賣到美國，就要切斷與大陸間的關係，這對台灣的影響遠遠超過對美的貿易，因為台灣對大陸的進出口都很大。

林祖嘉說，雖然台灣與美國關係不錯，但也不應該把所有的雞蛋擺在同一邊，小國應該要聰明一點，在美中之間保持平衡，就如過去前總統馬英九曾說過的要親美、友日、和中，不然美中兩邊若真的打起貿易戰，台灣受到傷害，應該會非常大。

但他也說，世界生產鏈非常緊密，採取貿易戰對大家都沒好處，因此美中最終有可能上談判桌。

江啟臣表示，美國總統川普是非典型的政治人物，但看起來是典型的商人，貿易戰是幌子，「目的是要將你逼上談判桌」；而美國過去推動亞太戰略再平衡，現在是做市場再平衡，讓美國在生產上的角色能多一點，市場的角色少一點，而要中國市場角色多一點，出口少一點，讓川普實現競選時的承諾，對內部可以交代。

江啟臣說，中美兩國在談判的過程中是否會出現轉單的效應，影響到全球的供應鏈，而台灣在供應鏈上扮演著重要的角色，會不會要因此做出改變或因應，呼籲政府要有所準備。

祁凱立表示，在美國研究兩岸關係的學者，大部分對美中關係感到悲觀，加上美國企業界在中國大陸經營非常挫折，美國的中國政策調整是必然的。他說，目前美國國內的政治環境，人是關鍵，川普用人哲學、喜好，影響美國很深，相較過去，現在的團隊較支持台灣，所以對台灣也是一個機會。

祁凱立也說，台灣若要參與這次的貿易談判，要注意美豬議題是可能會被再次拿出來討論的，因為在美國的國會，許多參議員都一直把美豬掛在嘴邊，一直提到美豬的相關議題。