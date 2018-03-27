內政部完成全國國土計畫 農地縮減為74到81萬公頃

2018-03-27 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



內政部長葉俊榮下午舉行記者會，宣告內政部依據前年五月立法的「國土計畫法」，已於3月15日通過「全國國土計畫」，並於今天呈報行政院進行審議，並於四月底前公告實施。其中，農地將以確保糧食安全為前提，制定供糧食安全農地需求總量，總量將落在74萬到81萬公頃之間。

葉俊榮表示，目前全國編定的農地約93萬公頃，未來可望於民國111年細部計畫的功能分區圖公布時，比現行面積酌減，但不會發生現在不是農地，但未來卻變成的農地的情況。

葉俊榮說，在之前討論全國國土計畫草案時，原有意將各縣市應分配的農地總量，分別匡定，但考慮到如此將限縮各地方政府訂定各縣市國土計畫時的規畫的空間，因此決定不擬在各縣市予以總量配額，而是最終由中央進行總量的控管即可。

內政部營建署長吳欣修表示，111年最後的計畫公告時，全國農地的編定面積將就會落在74萬到81萬公頃之間。

依據前年5月1日公布實施的「國土計畫法」，全國國土計畫從擬定到實施需要6年時間，其中該法施行後二年內，中央必須公告實施全國國土計畫，而直轄市、縣市政府則應於全國國土計畫公告實施後二年內，公告實施直轄市、縣市的國土計畫；並於直轄市、縣市國土計畫公告實施後二年內，公告國土功能分區圖。

葉俊榮表示，依國土計畫法，全國國土計畫將劃設四大功能分區，包括國土保育地區、海洋資源地區、農業發展地區、及城鄉發展地區。在國人都具有高度共識的國土保育與海洋資源兩個功能分區劃設之後，再確定了「農業發展地區」後，地方政府就可以更為自主與彈性地規劃其城鄉發展地區，使得相關重大產業投資或都市發展，都有明確的設置地點。