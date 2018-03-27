親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
執政黨軍改共識
藍綠各黨拚選戰
北農人事案紛擾
深澳電廠案過關
兒虐漏洞怎麼補
政治
軍事
綜合

一群中國女孩海外排隊等死刑 到底做了什麼事？

內政部完成全國國土計畫 農地縮減為74到81萬公頃

2018-03-27 17:37聯合報 記者黃國樑╱即時報導

內政部葉俊榮下午舉行記者會，宣告內政部依據前年五月立法的「國土計畫法」，已於3月15日通過「全國國土計畫」，並於今天呈報行政院進行審議，並於四月底前公告實施。其中，農地將以確保糧食安全為前提，制定供糧食安全農地需求總量，總量將落在74萬到81萬公頃之間。

葉俊榮表示，目前全國編定的農地約93萬公頃，未來可望於民國111年細部計畫的功能分區圖公布時，比現行面積酌減，但不會發生現在不是農地，但未來卻變成的農地的情況。

葉俊榮說，在之前討論全國國土計畫草案時，原有意將各縣市應分配的農地總量，分別匡定，但考慮到如此將限縮各地方政府訂定各縣市國土計畫時的規畫的空間，因此決定不擬在各縣市予以總量配額，而是最終由中央進行總量的控管即可。

內政部營建署長吳欣修表示，111年最後的計畫公告時，全國農地的編定面積將就會落在74萬到81萬公頃之間。

依據前年5月1日公布實施的「國土計畫法」，全國國土計畫從擬定到實施需要6年時間，其中該法施行後二年內，中央必須公告實施全國國土計畫，而直轄市、縣市政府則應於全國國土計畫公告實施後二年內，公告實施直轄市、縣市的國土計畫；並於直轄市、縣市國土計畫公告實施後二年內，公告國土功能分區圖。

葉俊榮表示，依國土計畫法，全國國土計畫將劃設四大功能分區，包括國土保育地區、海洋資源地區、農業發展地區、及城鄉發展地區。在國人都具有高度共識的國土保育與海洋資源兩個功能分區劃設之後，再確定了「農業發展地區」後，地方政府就可以更為自主與彈性地規劃其城鄉發展地區，使得相關重大產業投資或都市發展，都有明確的設置地點。

農地葉俊榮內政部

相關新聞

北市府要拆帳棚 八百壯士強調合法申請

2018-03-27 15:26

前監委黃煌雄 將接任促轉會主委

2018-03-27 15:23

【龍介直播】兩岸大門深鎖 賴揆找嘸鑰匙欲按怎？

2018-03-27 16:33

黃煌雄出線三主因：藍綠可接受、有政治歷練及輩份夠

2018-03-27 16:39

影／朱立倫提92共識 賴回嗆非兩岸唯一前提

2018-03-27 17:31

陳金德下令清查羅東鎮補助社團經費 鎮公所：政治炒作

2018-03-27 17:13

蔡正元：黃國昌、蔡適應別想用「溫柔質詢」矇混過關！

2018-03-27 17:06

賴清德回應張善政：花蓮善款運用與台南不同

2018-03-27 17:02

【重磅快評】反正我過半 漲你電價又怎樣？

2018-03-27 16:46

藍委砲轟土銀22K招人太難看 賴清德：會指示調薪

2018-03-27 16:41

黃煌雄將任促轉會主委 賴清德：盼立法院支持

2018-03-27 16:40

將接促轉會主委？黃煌雄：有被徵詢不能證實

2018-03-27 16:00

柯文哲稱松機隨時能遷移 民航局：配合中央政策

2018-03-27 16:00

影／拆帳篷風波 獨派丟雞蛋 柯P:終止政治路霸

2018-03-27 15:51

賴揆關心醫療事故處理法 29日與綠委溝通

2018-03-27 15:18

田弘茂卸任 張小月接掌海基會董事長

2018-03-27 15:09

台旅法推手羅伊斯 獲蘇嘉全贈「國會外交榮譽獎章」

2018-03-27 14:50

富比世指我跟墨西哥一樣低薪 外交部抗議要求更正

2018-03-27 14:49

蔡總統上任後首度訪非洲 4月訪友邦史瓦濟蘭

2018-03-27 14:26

張小月接海基會 綠委：張對大陸了解只是皮毛

2018-03-27 14:23

蔡英文總統 接見台旅法推手羅伊斯

2018-03-27 14:04

電價物價齊漲？賴揆：多數人薪水漲 不會受影響

2018-03-27 13:54

中國青年救國團拿他名字發獎狀 陳金德：深以為恥

2018-03-27 13:50

電價物價齊漲？ 賴揆：五成以上民眾沒感覺

2018-03-27 13:01

陸委會要求朱劉會提報告 新北市府反嗆：要說明什麼？

2018-03-27 12:59

陳金德拒合作辦活動將查不動產 救國團：自購大樓

2018-03-27 12:57

台旅法重要推手 羅伊斯獲贈國會外交榮譽獎章

2018-03-27 12:42

朱立倫會劉結一 內政部將要求新北市府說明

2018-03-27 12:37

沒用的流感疫苗繼續用 藍委指衛福部幫林全做面子

2018-03-27 12:20

提醒朱立倫不用到對岸 蘇貞昌：我們才是同一國的人

2018-03-27 12:12

愛國同心會抗議台旅法 警加強AIT維安

2018-03-27 12:07

朱立倫握手劉結一 蘇貞昌：我們這就有頭發光的人可握

2018-03-27 12:07

台旅法生效 蔡總統：川普上任後台美高層更多交流

2018-03-27 12:01

黃國昌籲蔡總統 520提司法改革中間報告

2018-03-27 11:46

朱劉會未報備 周錫瑋：中央管地方難度高

2018-03-27 11:43

藍委指「你有一天會當總統」 賴清德尷尬呵呵笑

2018-03-27 11:40

獨派抗議布條糗拿反 馬英九一個手勢讓他敬禮道謝

2018-03-27 10:52

藍委要台學習北朝鮮訪陸 賴清德這樣回

2018-03-27 10:32

政府「卡管」蠻幹 羅智強：馬英九早就預言

2018-03-27 10:28
看更多

熱門文章

獨派抗議布條糗拿反 馬英九一個手勢讓他敬禮道謝

2018-03-27 10:52

軍人年改草案 退伍軍人最多比現在少領20%

2018-03-26 19:16

丞相起風了！吳寶春曾拒赴大陸展店 網友擷圖揶揄

2018-03-27 13:59

吳音寧不適任？陳景峻：明天董事會將救她一把

2018-03-27 10:58

台南當年只用善款不用中央補助？張善政：盼賴清德說明

2018-03-27 12:07

政府「卡管」蠻幹 羅智強：馬英九早就預言

2018-03-27 10:28

軍人年改 起支俸率55+2％有共識

2018-03-27 00:07

海巡署建構無人機系統打槍中科院銳鳶 原因曝光

2018-03-27 06:52

憂心台灣前景 國中女：將來只能到國外當台勞嗎？

2018-03-27 16:17

專家質疑國軍掌握度…共軍菲律賓海操演 我鷹式飛彈跑紅點

2018-03-27 08:10

總統大嘴巴害慘情報員 都是選舉惹的禍？

2018-03-27 08:00

李明賢：民調顯示 國民黨確有可能台北市議員席次過半

2018-03-26 21:56

士兵套房衛浴乾溼分離像飯店 擠大浴室打水洗澡成神話

2018-03-27 10:09

軍人年改 7.1與公教同步上路 4大變數

2018-03-27 00:20

深澳電廠民調出爐！ 北北基民眾七成五反對興建

2018-03-27 10:16

松機遷移 北市長參選人有共識

2018-03-27 00:05

「如果我是台北市長」 孫大千提5方案終結兒虐

2018-03-27 08:29

電價物價齊漲？賴揆：多數人薪水漲 不會受影響

2018-03-27 13:54

退休軍公教：年改剝奪財產 籲暫緩實施

2018-03-27 12:03

電價物價齊漲？ 賴揆：五成以上民眾沒感覺

2018-03-27 13:01

美參議員致函 促川普支持售台F35戰機

2018-03-27 03:12

柯文哲為連任不撤換吳音寧？孫大千批：怕什麼

2018-03-27 12:42

前監委黃煌雄 將接任促轉會主委

2018-03-27 15:23

綠民調大勝蘇貞昌、賴清德？ 侯友宜：捧高再殺你

2018-03-27 13:29

要農民放心 吳音寧發感謝卡「日久見人心」

2018-03-27 12:41

帶頭勞檢的戰鬥部長 立院處女秀也懂「笑而不答」

2018-03-27 09:00

2025年若減碳未達標 賴清德：我決定我負責

2018-03-27 13:15

反軍改團體：若推新新制 不該溯及既往

2018-03-27 01:21

藍委砲轟土銀22K招人太難看 賴清德：會指示調薪

2018-03-27 16:41

推動新台幣去蔣化 高志鵬：硬幣也要更新

2018-03-27 11:23

酸吳寶春赴陸發展 黃安要他大聲說「認同一中」

2018-03-27 09:59

深澳電廠環評通過被蔡正元點名 蔡適應：請前立委自重

2018-03-26 19:23

回應陳芳明 呂秀蓮：沒說柯文哲通匪

2018-03-26 18:08

新聞眼／軍改 急著要立委埋單 恐惹反彈

2018-03-27 00:51

繆德生憾事後續為反年改衝？兩知名退將對話見機鋒

2018-03-27 11:40

北農常務董事：一定提案撤換吳音寧 農會5席支持

2018-03-27 14:19

教育部卡管 藍委、全教產齊批

2018-03-27 00:11

「蓋招待所做長照」郵局挨轟

2018-03-26 23:51

富比世指我跟墨西哥一樣低薪 外交部抗議要求更正

2018-03-27 14:49

提醒朱立倫不用到對岸 蘇貞昌：我們才是同一國的人

2018-03-27 12:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top