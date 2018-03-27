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羅艾斯：台灣永遠在心中 永遠支持台灣

2018-03-27 18:30中央社 台北27日電

美國眾議院外交委員會主席羅艾斯。（聯合報系檔案照）
美國眾議院外交委員會主席羅艾斯。（聯合報系檔案照）
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美國聯邦眾議院外交事務委員會主席羅艾斯今天拜會立法院長蘇嘉全，立委問羅艾斯下一步規劃？羅艾斯說：「無論未來在什麼崗位，台灣永遠在心中，永遠支持台灣。」

美國聯邦眾議院外交事務委員會主席羅艾斯（EdRoyce）一行人上午拜會蘇嘉全，民進黨立法院黨團幹事長何欣純、立法院外交及國防委員會民進黨立委王定宇、呂孫綾，立法外交及國防委員會國民黨立委呂玉玲、林麗蟬、江啟臣，時代力量立委林昶佐等人陪同接見。

蘇嘉全頒贈立法院國會外交榮譽獎章給予羅艾斯，感謝他對促進台美關係與兩國國會外交的重要貢獻，羅艾斯也是美國國會議員獲頒這項獎章的第一人。

何欣純說，會中她問到羅艾斯已經宣布不連任，關切後續美國國會支持台灣的力量會不會有影響，期待羅艾斯以他在共和黨內的影響力，持續為台灣說話。

據轉述，羅艾斯說，對台灣有非常好的印象，但任外交事務委員會主席期間出了這麼大的力量幫助台灣，卸任後會用影響力繼續支持台灣。他說，美國還有44名眾議員是台灣連線成員，會持續發揮影響幫助台灣。

時代力量立委林昶佐表示，羅艾斯擔任了13任26年的國會議員，自2013年接任外交委員會主席，長期支持台灣，推動台美關係，並提案促成美國支持台灣加入國際組織，也是「台灣旅行法」主要推手。

林昶佐表示，雖然與羅艾斯見過許多次面，但羅艾斯已宣布不再競選連任，所以今天再怎樣也要來向這位台灣的老朋友說聲感謝與道別。

談及今天在授勳儀式上與羅艾斯的互動，林昶佐說，聊天的時候，他問羅艾斯人生下一步有什麼規劃？羅艾斯說「還不確定」，但也貼心的說，「無論未來在什麼崗位，台灣永遠在心中，永遠支持台灣。」

黃偉哲說，羅艾斯會中表示，退休後還是會持續關注台灣，台灣安全的確保，對美國來說是亞太戰略上重要的一環。

立法院林昶佐時代力量

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