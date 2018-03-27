陳金德下令清查羅東鎮補助社團經費 鎮公所：政治炒作

2018-03-27 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



快到年底選舉，公家單位給民間團體的補助滿天飛。宜蘭縣代理縣長陳金德今天質疑，羅東鎮公所經常跨區補助其他鄉鎮市社團經費，其預算使用異常且不合理，他下令主計單位成立專案小組，清查羅東鎮公所有無違反預算法規定。

對此羅東鎮公所表示，鎮公所補助是依照「宜蘭縣羅東鎮公所對各機關團體補助及捐助執行要點」，林聰賢之前擔任羅東鎮長時，也依此法規慣例而為，依法行之數年，不解縣府疑問何在？

「匪夷所思」，鎮公所說，宜蘭其他鄉鎮市也採用同樣標準補助，針對善良風俗有奉獻的團體給予肯定，不知縣長為何只針對羅東鎮公所？實在不該因為政治立場不同，進行政治炒作。

據了解，羅東鎮公所指的其他鄉鎮市，包括宜蘭市公所去年曾補助員山鄉某社區發展協會辦活動及羅東鎮某社區製作日曆、冬山鄉公所曾補助三星鄉某國小校慶活動，都不乏跨鄉鎮的補助案例。

縣政府財主單位表示，各鄉鎮市都有訂定補助要點，要看補助預算的用途是否符合要點規定。

由於羅東鎮長林姿妙是國民黨提名宜蘭縣長參選人，其民調領先，如今陳金德大動作清查鎮公所預算動支的合法性，是否幫民進黨打選戰？陳金德說，縣府不會幫任何人或政黨輔選，絕對跟選舉無關，否則有違行政中立。

陳金德今天在縣務會議指出，外傳羅東鎮公所預算經常補助羅東鎮以外的其他社團，而且由鎮長答應承諾補助，他認為預算使用不合常理，是否違反預算法？必須檢視當初送到鎮民代表會審查的預算案，是否符合原預算編列目的與內容。