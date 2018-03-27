親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
執政黨軍改共識
藍綠各黨拚選戰
北農人事案紛擾
深澳電廠案過關
兒虐漏洞怎麼補
政治
軍事
綜合

SBL／達欣布拉禁賽事件 該裁判終身禁吹超籃

陳金德下令清查羅東鎮補助社團經費 鎮公所：政治炒作

2018-03-27 17:13聯合報 記者戴永華╱即時報導

快到年底選舉，公家單位給民間團體的補助滿天飛。宜蘭縣代理縣長陳金德今天質疑，羅東鎮公所經常跨區補助其他鄉鎮市社團經費，其預算使用異常且不合理，他下令主計單位成立專案小組，清查羅東鎮公所有無違反預算法規定。

對此羅東鎮公所表示，鎮公所補助是依照「宜蘭縣羅東鎮公所對各機關團體補助及捐助執行要點」，林聰賢之前擔任羅東鎮長時，也依此法規慣例而為，依法行之數年，不解縣府疑問何在？

「匪夷所思」，鎮公所說，宜蘭其他鄉鎮市也採用同樣標準補助，針對善良風俗有奉獻的團體給予肯定，不知縣長為何只針對羅東鎮公所？實在不該因為政治立場不同，進行政治炒作。

據了解，羅東鎮公所指的其他鄉鎮市，包括宜蘭市公所去年曾補助員山鄉某社區發展協會辦活動及羅東鎮某社區製作日曆、冬山鄉公所曾補助三星鄉某國小校慶活動，都不乏跨鄉鎮的補助案例。

縣政府財主單位表示，各鄉鎮市都有訂定補助要點，要看補助預算的用途是否符合要點規定。

由於羅東鎮長林姿妙是國民黨提名宜蘭縣長參選人，其民調領先，如今陳金德大動作清查鎮公所預算動支的合法性，是否幫民進黨打選戰？陳金德說，縣府不會幫任何人或政黨輔選，絕對跟選舉無關，否則有違行政中立。

陳金德今天在縣務會議指出，外傳羅東鎮公所預算經常補助羅東鎮以外的其他社團，而且由鎮長答應承諾補助，他認為預算使用不合常理，是否違反預算法？必須檢視當初送到鎮民代表會審查的預算案，是否符合原預算編列目的與內容。

縣政府為遏阻不正常動支預算，決定成立專案小組調查羅東鎮公所使用補助預算，有無違反預算編列宗旨，並要求改善。陳金德舉例，如果是同等級機關，宜蘭縣政府若把預算補助台北市政府或基隆等縣市，也要考慮適法性問題，有無妥適使用，是否善盡管理人責任。

宜蘭縣代理縣長陳金德下令成立專案小組，調查羅東鎮公所補助社團是否符合預算法規定，...
宜蘭縣代理縣長陳金德下令成立專案小組，調查羅東鎮公所補助社團是否符合預算法規定，但此舉被指為政治炒作。記者戴永華／攝影
分享

陳金德選舉林姿妙

相關新聞

北市府要拆帳棚 八百壯士強調合法申請

2018-03-27 15:26

前監委黃煌雄 將接任促轉會主委

2018-03-27 15:23

【龍介直播】兩岸大門深鎖 賴揆找嘸鑰匙欲按怎？

2018-03-27 16:33

黃煌雄出線三主因：藍綠可接受、有政治歷練及輩份夠

2018-03-27 16:39

八百壯士帳篷何時拆？ 北市建管處：今天不會去拆

2018-03-27 18:19

影／《龍介台語小教室》一言不中，千言無用

2018-03-27 18:14

內政部完成全國國土計畫 農地縮減為74到81萬公頃

2018-03-27 17:37

影／朱立倫提92共識 賴回嗆非兩岸唯一前提

2018-03-27 17:31

蔡正元：黃國昌、蔡適應別想用「溫柔質詢」矇混過關！

2018-03-27 17:06

賴清德回應張善政：花蓮善款運用與台南不同

2018-03-27 17:02

【重磅快評】反正我過半 漲你電價又怎樣？

2018-03-27 16:46

藍委砲轟土銀22K招人太難看 賴清德：會指示調薪

2018-03-27 16:41

黃煌雄將任促轉會主委 賴清德：盼立法院支持

2018-03-27 16:40

將接促轉會主委？黃煌雄：有被徵詢不能證實

2018-03-27 16:00

柯文哲稱松機隨時能遷移 民航局：配合中央政策

2018-03-27 16:00

影／拆帳篷風波 獨派丟雞蛋 柯P:終止政治路霸

2018-03-27 15:51

賴揆關心醫療事故處理法 29日與綠委溝通

2018-03-27 15:18

田弘茂卸任 張小月接掌海基會董事長

2018-03-27 15:09

台旅法推手羅伊斯 獲蘇嘉全贈「國會外交榮譽獎章」

2018-03-27 14:50

富比世指我跟墨西哥一樣低薪 外交部抗議要求更正

2018-03-27 14:49

蔡總統上任後首度訪非洲 4月訪友邦史瓦濟蘭

2018-03-27 14:26

張小月接海基會 綠委：張對大陸了解只是皮毛

2018-03-27 14:23

蔡英文總統 接見台旅法推手羅伊斯

2018-03-27 14:04

電價物價齊漲？賴揆：多數人薪水漲 不會受影響

2018-03-27 13:54

中國青年救國團拿他名字發獎狀 陳金德：深以為恥

2018-03-27 13:50

電價物價齊漲？ 賴揆：五成以上民眾沒感覺

2018-03-27 13:01

陸委會要求朱劉會提報告 新北市府反嗆：要說明什麼？

2018-03-27 12:59

陳金德拒合作辦活動將查不動產 救國團：自購大樓

2018-03-27 12:57

台旅法重要推手 羅伊斯獲贈國會外交榮譽獎章

2018-03-27 12:42

朱立倫會劉結一 內政部將要求新北市府說明

2018-03-27 12:37

沒用的流感疫苗繼續用 藍委指衛福部幫林全做面子

2018-03-27 12:20

提醒朱立倫不用到對岸 蘇貞昌：我們才是同一國的人

2018-03-27 12:12

愛國同心會抗議台旅法 警加強AIT維安

2018-03-27 12:07

朱立倫握手劉結一 蘇貞昌：我們這就有頭發光的人可握

2018-03-27 12:07

台旅法生效 蔡總統：川普上任後台美高層更多交流

2018-03-27 12:01

黃國昌籲蔡總統 520提司法改革中間報告

2018-03-27 11:46

朱劉會未報備 周錫瑋：中央管地方難度高

2018-03-27 11:43

藍委指「你有一天會當總統」 賴清德尷尬呵呵笑

2018-03-27 11:40

獨派抗議布條糗拿反 馬英九一個手勢讓他敬禮道謝

2018-03-27 10:52
看更多

熱門文章

獨派抗議布條糗拿反 馬英九一個手勢讓他敬禮道謝

2018-03-27 10:52

軍人年改草案 退伍軍人最多比現在少領20%

2018-03-26 19:16

丞相起風了！吳寶春曾拒赴大陸展店 網友擷圖揶揄

2018-03-27 13:59

吳音寧不適任？陳景峻：明天董事會將救她一把

2018-03-27 10:58

台南當年只用善款不用中央補助？張善政：盼賴清德說明

2018-03-27 12:07

政府「卡管」蠻幹 羅智強：馬英九早就預言

2018-03-27 10:28

軍人年改 起支俸率55+2％有共識

2018-03-27 00:07

憂心台灣前景 國中女：將來只能到國外當台勞嗎？

2018-03-27 16:17

海巡署建構無人機系統打槍中科院銳鳶 原因曝光

2018-03-27 06:52

專家質疑國軍掌握度…共軍菲律賓海操演 我鷹式飛彈跑紅點

2018-03-27 08:10

總統大嘴巴害慘情報員 都是選舉惹的禍？

2018-03-27 08:00

李明賢：民調顯示 國民黨確有可能台北市議員席次過半

2018-03-26 21:56

士兵套房衛浴乾溼分離像飯店 擠大浴室打水洗澡成神話

2018-03-27 10:09

深澳電廠民調出爐！ 北北基民眾七成五反對興建

2018-03-27 10:16

軍人年改 7.1與公教同步上路 4大變數

2018-03-27 00:20

「如果我是台北市長」 孫大千提5方案終結兒虐

2018-03-27 08:29

松機遷移 北市長參選人有共識

2018-03-27 00:05

退休軍公教：年改剝奪財產 籲暫緩實施

2018-03-27 12:03

電價物價齊漲？賴揆：多數人薪水漲 不會受影響

2018-03-27 13:54

電價物價齊漲？ 賴揆：五成以上民眾沒感覺

2018-03-27 13:01

柯文哲為連任不撤換吳音寧？孫大千批：怕什麼

2018-03-27 12:42

美參議員致函 促川普支持售台F35戰機

2018-03-27 03:12

前監委黃煌雄 將接任促轉會主委

2018-03-27 15:23

綠民調大勝蘇貞昌、賴清德？ 侯友宜：捧高再殺你

2018-03-27 13:29

要農民放心 吳音寧發感謝卡「日久見人心」

2018-03-27 12:41

藍委砲轟土銀22K招人太難看 賴清德：會指示調薪

2018-03-27 16:41

2025年若減碳未達標 賴清德：我決定我負責

2018-03-27 13:15

帶頭勞檢的戰鬥部長 立院處女秀也懂「笑而不答」

2018-03-27 09:00

反軍改團體：若推新新制 不該溯及既往

2018-03-27 01:21

推動新台幣去蔣化 高志鵬：硬幣也要更新

2018-03-27 11:23

酸吳寶春赴陸發展 黃安要他大聲說「認同一中」

2018-03-27 09:59

深澳電廠環評通過被蔡正元點名 蔡適應：請前立委自重

2018-03-26 19:23

繆德生憾事後續為反年改衝？兩知名退將對話見機鋒

2018-03-27 11:40

黃煌雄出線三主因：藍綠可接受、有政治歷練及輩份夠

2018-03-27 16:39

【重磅快評】反正我過半 漲你電價又怎樣？

2018-03-27 16:46

新聞眼／軍改 急著要立委埋單 恐惹反彈

2018-03-27 00:51

北農常務董事：一定提案撤換吳音寧 農會5席支持

2018-03-27 14:19

教育部卡管 藍委、全教產齊批

2018-03-27 00:11

富比世指我跟墨西哥一樣低薪 外交部抗議要求更正

2018-03-27 14:49

「蓋招待所做長照」郵局挨轟

2018-03-26 23:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top