蔡正元：黃國昌、蔡適應別想用「溫柔質詢」矇混過關！

2018-03-27 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



國民黨前政策會執行長蔡正元今天在臉書貼文指出，以前台中很炫耀的說，有最乾淨的空氣，現在出了台中高鐵站，都聞得到煤炭味，這是廢核四後，台中火力發電廠被迫猛力燒「乾淨煤」，發電的結果。

蔡正元指出現正又要在瑞芳，蓋深澳火力發電廠，燒「乾淨煤」，讓台北、基隆也當下一個台中。

他表示，詹順貴投票支持蓋深澳發電廠，已經被輿論罵得快抓狂，黃國昌、蔡適應想在立法院用「溫柔質詢」，矇混過關，就等著落選吧！