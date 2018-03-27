親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
執政黨軍改共識
藍綠各黨拚選戰
北農人事案紛擾
深澳電廠案過關
兒虐漏洞怎麼補
政治
軍事
綜合

SBL／達欣布拉禁賽事件 該裁判終身禁吹超籃

賴清德回應張善政：花蓮善款運用與台南不同

2018-03-27 17:02聯合報 記者丘采薇╱即時報導

花蓮強震後，因有8億元善款被暫列補貼觀光、石材業，遭外界質疑，身兼善款委員會召委的前行政院長張善政今表示，行政院長賴清德稱在台南震災後沒使用到200億中央特別統籌分配款，大多使用善款，如果賴揆可以把說明背景，對於現在善款運用的氛圍有幫助。

對此賴清德今天在立法院回應，有關當時統籌分配稅款有200億的額度，不過這計畫後來沒有執行，所以台南市政府也無從去申請這個計畫，詳細情形會請主計總處向社會大眾報告。台南市政府已經多次公開向社會大眾報告，台南市震災的善款沒有用在產業的補助，是用在維冠大樓周邊商家直接在地震受到損傷或是救災受到直接影響才給予幫忙，金額也不高，與目前花蓮要直接補助業界8億元完全不同。

賴清德說，台南市每一筆善款與捐助都會公布在網站，每一筆支出也會公布在網站，張善政或是花蓮縣長傅崐萁及社會大眾如果要了解台南市的情況，其實並不困難，只要上網看一下就會清楚明白。

賴清德也說，當時行政院預計匡列200億元改善土壤液化，因為擔心地震再次波及會影響許多房子，但是後來那個計畫因故沒有執行，這部分後續主計總處可以對外報告計畫執行的情況。不過，最重要的是，台南市所得到的善款都用在受到地震影響的居民的生活照顧方面，重建他們的生活，並沒有直接針對哪個產業補助。如果張院長和傅縣長認為善款用在產業上是非常重要的，其實可以尋求捐款人的同意就可以。

賴清德說，目前花蓮總共接受近20億善款，有些捐助款項比較高的捐款人，只要爭取到他們同意，能夠湊到8億元，他相信捐款人同意的話，當然花蓮縣政府就可以去執行，不必要再引用高雄或台南善款的應用，因為已經多次公開說明，那是完全不一樣的情況。不必要再引用高雄或台南的善款使用情形，因為不僅是高雄市政府或台南市政府已經多次公開說明，完全是運用在受地震影響或受災害影響的民眾身上或生活重建，並沒有用在特定產業的補助，這點已經公開說明，說明得非常清楚。

賴清德地震捐款

相關新聞

北市府要拆帳棚 八百壯士強調合法申請

2018-03-27 15:26

前監委黃煌雄 將接任促轉會主委

2018-03-27 15:23

【龍介直播】兩岸大門深鎖 賴揆找嘸鑰匙欲按怎？

2018-03-27 16:33

黃煌雄出線三主因：藍綠可接受、有政治歷練及輩份夠

2018-03-27 16:39

八百壯士帳篷何時拆？ 北市建管處：今天不會去拆

2018-03-27 18:19

影／《龍介台語小教室》一言不中，千言無用

2018-03-27 18:14

內政部完成全國國土計畫 農地縮減為74到81萬公頃

2018-03-27 17:37

影／朱立倫提92共識 賴回嗆非兩岸唯一前提

2018-03-27 17:31

陳金德下令清查羅東鎮補助社團經費 鎮公所：政治炒作

2018-03-27 17:13

蔡正元：黃國昌、蔡適應別想用「溫柔質詢」矇混過關！

2018-03-27 17:06

【重磅快評】反正我過半 漲你電價又怎樣？

2018-03-27 16:46

藍委砲轟土銀22K招人太難看 賴清德：會指示調薪

2018-03-27 16:41

黃煌雄將任促轉會主委 賴清德：盼立法院支持

2018-03-27 16:40

將接促轉會主委？黃煌雄：有被徵詢不能證實

2018-03-27 16:00

柯文哲稱松機隨時能遷移 民航局：配合中央政策

2018-03-27 16:00

影／拆帳篷風波 獨派丟雞蛋 柯P:終止政治路霸

2018-03-27 15:51

賴揆關心醫療事故處理法 29日與綠委溝通

2018-03-27 15:18

田弘茂卸任 張小月接掌海基會董事長

2018-03-27 15:09

台旅法推手羅伊斯 獲蘇嘉全贈「國會外交榮譽獎章」

2018-03-27 14:50

富比世指我跟墨西哥一樣低薪 外交部抗議要求更正

2018-03-27 14:49

蔡總統上任後首度訪非洲 4月訪友邦史瓦濟蘭

2018-03-27 14:26

張小月接海基會 綠委：張對大陸了解只是皮毛

2018-03-27 14:23

蔡英文總統 接見台旅法推手羅伊斯

2018-03-27 14:04

電價物價齊漲？賴揆：多數人薪水漲 不會受影響

2018-03-27 13:54

中國青年救國團拿他名字發獎狀 陳金德：深以為恥

2018-03-27 13:50

電價物價齊漲？ 賴揆：五成以上民眾沒感覺

2018-03-27 13:01

陸委會要求朱劉會提報告 新北市府反嗆：要說明什麼？

2018-03-27 12:59

陳金德拒合作辦活動將查不動產 救國團：自購大樓

2018-03-27 12:57

台旅法重要推手 羅伊斯獲贈國會外交榮譽獎章

2018-03-27 12:42

朱立倫會劉結一 內政部將要求新北市府說明

2018-03-27 12:37

沒用的流感疫苗繼續用 藍委指衛福部幫林全做面子

2018-03-27 12:20

提醒朱立倫不用到對岸 蘇貞昌：我們才是同一國的人

2018-03-27 12:12

愛國同心會抗議台旅法 警加強AIT維安

2018-03-27 12:07

朱立倫握手劉結一 蘇貞昌：我們這就有頭發光的人可握

2018-03-27 12:07

台旅法生效 蔡總統：川普上任後台美高層更多交流

2018-03-27 12:01

黃國昌籲蔡總統 520提司法改革中間報告

2018-03-27 11:46

朱劉會未報備 周錫瑋：中央管地方難度高

2018-03-27 11:43

藍委指「你有一天會當總統」 賴清德尷尬呵呵笑

2018-03-27 11:40

獨派抗議布條糗拿反 馬英九一個手勢讓他敬禮道謝

2018-03-27 10:52
看更多

熱門文章

獨派抗議布條糗拿反 馬英九一個手勢讓他敬禮道謝

2018-03-27 10:52

軍人年改草案 退伍軍人最多比現在少領20%

2018-03-26 19:16

丞相起風了！吳寶春曾拒赴大陸展店 網友擷圖揶揄

2018-03-27 13:59

吳音寧不適任？陳景峻：明天董事會將救她一把

2018-03-27 10:58

台南當年只用善款不用中央補助？張善政：盼賴清德說明

2018-03-27 12:07

政府「卡管」蠻幹 羅智強：馬英九早就預言

2018-03-27 10:28

軍人年改 起支俸率55+2％有共識

2018-03-27 00:07

憂心台灣前景 國中女：將來只能到國外當台勞嗎？

2018-03-27 16:17

海巡署建構無人機系統打槍中科院銳鳶 原因曝光

2018-03-27 06:52

專家質疑國軍掌握度…共軍菲律賓海操演 我鷹式飛彈跑紅點

2018-03-27 08:10

總統大嘴巴害慘情報員 都是選舉惹的禍？

2018-03-27 08:00

李明賢：民調顯示 國民黨確有可能台北市議員席次過半

2018-03-26 21:56

士兵套房衛浴乾溼分離像飯店 擠大浴室打水洗澡成神話

2018-03-27 10:09

深澳電廠民調出爐！ 北北基民眾七成五反對興建

2018-03-27 10:16

軍人年改 7.1與公教同步上路 4大變數

2018-03-27 00:20

「如果我是台北市長」 孫大千提5方案終結兒虐

2018-03-27 08:29

松機遷移 北市長參選人有共識

2018-03-27 00:05

退休軍公教：年改剝奪財產 籲暫緩實施

2018-03-27 12:03

電價物價齊漲？賴揆：多數人薪水漲 不會受影響

2018-03-27 13:54

電價物價齊漲？ 賴揆：五成以上民眾沒感覺

2018-03-27 13:01

柯文哲為連任不撤換吳音寧？孫大千批：怕什麼

2018-03-27 12:42

美參議員致函 促川普支持售台F35戰機

2018-03-27 03:12

前監委黃煌雄 將接任促轉會主委

2018-03-27 15:23

綠民調大勝蘇貞昌、賴清德？ 侯友宜：捧高再殺你

2018-03-27 13:29

要農民放心 吳音寧發感謝卡「日久見人心」

2018-03-27 12:41

藍委砲轟土銀22K招人太難看 賴清德：會指示調薪

2018-03-27 16:41

2025年若減碳未達標 賴清德：我決定我負責

2018-03-27 13:15

帶頭勞檢的戰鬥部長 立院處女秀也懂「笑而不答」

2018-03-27 09:00

反軍改團體：若推新新制 不該溯及既往

2018-03-27 01:21

推動新台幣去蔣化 高志鵬：硬幣也要更新

2018-03-27 11:23

酸吳寶春赴陸發展 黃安要他大聲說「認同一中」

2018-03-27 09:59

深澳電廠環評通過被蔡正元點名 蔡適應：請前立委自重

2018-03-26 19:23

繆德生憾事後續為反年改衝？兩知名退將對話見機鋒

2018-03-27 11:40

黃煌雄出線三主因：藍綠可接受、有政治歷練及輩份夠

2018-03-27 16:39

【重磅快評】反正我過半 漲你電價又怎樣？

2018-03-27 16:46

新聞眼／軍改 急著要立委埋單 恐惹反彈

2018-03-27 00:51

北農常務董事：一定提案撤換吳音寧 農會5席支持

2018-03-27 14:19

教育部卡管 藍委、全教產齊批

2018-03-27 00:11

富比世指我跟墨西哥一樣低薪 外交部抗議要求更正

2018-03-27 14:49

「蓋招待所做長照」郵局挨轟

2018-03-26 23:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top