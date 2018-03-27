賴清德回應張善政：花蓮善款運用與台南不同

2018-03-27 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



花蓮強震後，因有8億元善款被暫列補貼觀光、石材業，遭外界質疑，身兼善款委員會召委的前行政院長張善政今表示，行政院長賴清德稱在台南震災後沒使用到200億中央特別統籌分配款，大多使用善款，如果賴揆可以把說明背景，對於現在善款運用的氛圍有幫助。

對此賴清德今天在立法院回應，有關當時統籌分配稅款有200億的額度，不過這計畫後來沒有執行，所以台南市政府也無從去申請這個計畫，詳細情形會請主計總處向社會大眾報告。台南市政府已經多次公開向社會大眾報告，台南市震災的善款沒有用在產業的補助，是用在維冠大樓周邊商家直接在地震受到損傷或是救災受到直接影響才給予幫忙，金額也不高，與目前花蓮要直接補助業界8億元完全不同。

賴清德說，台南市每一筆善款與捐助都會公布在網站，每一筆支出也會公布在網站，張善政或是花蓮縣長傅崐萁及社會大眾如果要了解台南市的情況，其實並不困難，只要上網看一下就會清楚明白。

賴清德也說，當時行政院預計匡列200億元改善土壤液化，因為擔心地震再次波及會影響許多房子，但是後來那個計畫因故沒有執行，這部分後續主計總處可以對外報告計畫執行的情況。不過，最重要的是，台南市所得到的善款都用在受到地震影響的居民的生活照顧方面，重建他們的生活，並沒有直接針對哪個產業補助。如果張院長和傅縣長認為善款用在產業上是非常重要的，其實可以尋求捐款人的同意就可以。

賴清德說，目前花蓮總共接受近20億善款，有些捐助款項比較高的捐款人，只要爭取到他們同意，能夠湊到8億元，他相信捐款人同意的話，當然花蓮縣政府就可以去執行，不必要再引用高雄或台南善款的應用，因為已經多次公開說明，那是完全不一樣的情況。不必要再引用高雄或台南的善款使用情形，因為不僅是高雄市政府或台南市政府已經多次公開說明，完全是運用在受地震影響或受災害影響的民眾身上或生活重建，並沒有用在特定產業的補助，這點已經公開說明，說明得非常清楚。