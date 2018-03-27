【重磅快評】反正我過半 漲你電價又怎樣？

2018-03-27 16:46 聯合報 主筆室



行政院長賴清德表示，去年台灣多數人的薪水有調漲，一般民眾沒有感受物價上漲情形。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

經濟部長沈榮津去年底才說今年十月以前電價都不漲，沒想到開春不久，電價就說要漲，藍委為民眾發聲，指物價齊漲，民眾薪水卻不漲，未料行政院長賴清德竟說，去年台灣多數人的薪水有調漲，一般民眾沒有感受到物價上漲，五成以上民眾不影響；這番話讓人很想知道閣揆究竟是什麼思維邏輯。

賴清德去年上火線出任行政院長，不可諱言，推動公務員調薪及呼籲上市公司跟進調薪是他民調維持高檔的原因之一，但偶一德政的好評卻持續不了多久，除了「公德說」等失言風波外，電價四月一日調漲，更清楚看出他的心態，原來他推動調薪並非真要提升軍公教及民眾生活的水準，而是計畫在調薪後再來調漲電價，並應付電價上漲引發的物價上漲，一次把給你的統統要回來，這有經過一番鋪陳，用心良苦。

其次，賴清德說，去年台灣多數人都有調薪，一般民眾沒有感受物價上漲，五成以上民眾不受影響，不知這是經過什麼樣的調查，五成以上的民眾沒有感受的物價上漲，這可真是個太平的盛世，但真實情況真是如此嗎？恐怕行政部門得再做調研，才能讓民眾信服。

再者，即使真有過半民眾有調薪，也不會感受到電價及物價上漲的壓力，但恐怕也有近半的民眾處在萬物皆漲、為生活拚搏的壓力鍋中，難道賴揆的眼中只看到屬於人生勝利組的民眾，而無視非勝利組的一方？

巧的是，賴揆的觀點和新上任的勞動部長許銘春竟有相呼應之處，昨天在立院的處女秀中，她向綠委報告說工業跟服務業總薪資幾乎要突破5萬，讓綠委也感到不可置信，直說看了這個數字很高興，但卻有疑問，這和一般人對於服務業是低薪的感受不太一樣，懷疑這樣的數字怎麼算出來的？

同樣的質疑也可以套在賴清德身上，不是幕僚提供不實的資訊，要不然就是他擷取偏愛的數字進行解讀，反正「五成」是重要的關鍵字，五成就是過半的意思，就是維繫政權的代名詞，行政部門就是要調漲電價，反正有五成以上的民眾承受得起，只要我有辦法取得過半，你能拿我怎麼辦？