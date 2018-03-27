藍委砲轟土銀22K招人太難看 賴清德：會指示調薪

2018-03-27 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



政府喊要企業帶頭加薪，不過土地銀行新店區員工訓練所日前公告，徵求六個月短期契約工，周休二日，但月薪22K還要自付勞健保，實際領得薪資甚至不及法定最低工資，引發外界質疑。國民黨立委林德福今天在立法院會向行政院長賴清德提問，政府希望讓青年擺脫低薪困境，但土銀身為國營事業卻連基本工資都不夠，讓人看不下去。