黃煌雄將任促轉會主委 賴清德：盼立法院支持

2018-03-27 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



行政院長賴清德。 聯合報系記者陳柏亨／攝影 分享 facebook 「促進轉型正義委員會」主委人選底定，將由民進黨前立委黃煌雄接任，根據行政院規畫，委員名單將於本周送進立法院。行政院長賴清德稍早在立法院答覆立委羅致政質詢時證實，的確將提名黃煌雄擔任主委，他也說：「希望立法院能夠支持。」羅致政則表示，黃的經歷絕對值得大家肯定，他會全力支持。

黃煌雄本人也證實有被諮詢，但被問到是否答應出任，黃煌雄僅表示，他不便多作說明。