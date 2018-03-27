黃煌雄出線三主因：藍綠可接受、有政治歷練及輩份夠

2018-03-27 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨立法院黨團總召柯建銘稍早證實，府院高層敲定將提名前監委黃煌雄（圖）出任促進轉型正義委員會主任委員。聯合報系資料照 分享 facebook

民進黨立法院黨團總召柯建銘稍早證實，府院高層敲定將提名前監委黃煌雄出任促進轉型正義委員會主任委員。據了解，府院高層對於主委人選有三個要件，藍綠都可接受、輩份要夠，及政治歷練，以黃煌雄過去參與台灣民主化歷程，又擔任立委、監委，認為黃煌雄符合三要件。

至於其他促轉會委員，將包括長期研究二二八事件的歷史學者，台大歷史學系教授陳翠蓮，對德國轉型正義素有專業的行政院黨產會委員花亦芬，以及曾擔任臺灣民間真相與和解促進會理事長，現為國家人權博物館籌備處主任陳俊宏，均在內定的促轉會委員名單之列。

據了解，行政院預計在本周三公布促轉會委員提名名單，待立法院的施政總質詢結束後送抵立院行使人事同意權。

相關人士指出，促轉會委員提名之初，參考國外的經驗及案例，已先排除受害者，因此包括國內多名白色恐怖及威權時代政治受難者，並沒有在徵詢名單中，且徵詢名單涵蓋四大面向，分別是社會科學（含政治）、歷史學界、法律及心理。

據了解，總統府先前透過不同管道徵詢，困難不少，包括國內研究二二八事件、轉型正義等領域的學者，包括中研院社會學研究所兼任研究員吳乃德、國史館館長吳密察、兼任二二八事件紀念基金會董事長的學者薛化元等人，一一婉拒。