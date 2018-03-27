【龍介直播】兩岸大門深鎖 賴揆找嘸鑰匙欲按怎？

2018-03-27 16:33 聯合新聞網 綜合報導



花蓮縣長傅崐萁指控，花蓮震災善款打算補助產業紓困，卻被民進黨「放小犬咬人」，並點名賴院長過去在台南震災後，挪用善款重建。另外，賴院長說：「九二共識這把鑰匙在台灣找不到。」民進黨政府否定九二共識的主張，《龍介仙台語小教室》又有哪些俗諺形容？

●每周二下午，鎖定聯合新聞網《龍介の清德周記》，讓龍介繼續督到天涯海角。