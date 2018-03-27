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全國國土計畫出爐 擬4月底前公告實施

2018-03-27 16:38中央社 台北27日電

內政部長葉俊榮。圖／聯合報系資料照
內政部長葉俊榮。圖／聯合報系資料照
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內政部葉俊榮表示，「全國國土計畫」是國土規劃最上位的法定綱要性指導計畫，草案已經由內政部國土計畫審議會審議通過，今天送行政院審議，希望4月30日前公告實施。

葉俊榮下午在內政部召開記者會表示，國土計畫法、濕地法與海岸管理法，被稱為「國土三法」；「全國國土計畫」草案已經送行政院審議，全國國土計畫的列車，按照時程行駛，非常順利走出第一步。

根據內政部資料，全國國土計畫草案有6大土地使用變革，包括劃設國土保育地區、延續原有區域計畫環境敏感地區查詢及土地使用的指導規範、引導城鄉有序發展、確保農業升級發展需求並保護農地、劃定「國土復育促進地區」、涉及原住民族土地另訂使用規定。

內政部表示，全國國土計畫草案由中央訂定相關政策指導原則，後續由地方政府研擬直轄市、縣（市）國土計畫並劃設「國土保育地區」、「海洋資源地區」、「農業發展地區」及「城鄉發展地區」4大功能分區，以引導各轄內居住、產業、公共設施的空間發展，建立地方政府空間規劃主導性，展現地方特色。

依據105年5月1日施行的「國土計畫法」規定，法施行後2年內，內政部應公告實施「全國國土計畫」；施行後4年內，直轄市、縣（市）政府應公告實施「直轄市、縣（市）國土計畫」；施行後6年內，直轄市、縣（市）政府應公告「國土功能分區」，亦即民國111年5月1日前，「國土計畫法」將全面上路。

內政部葉俊榮濕地

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