親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
執政黨軍改共識
藍綠各黨拚選戰
北農人事案紛擾
深澳電廠案過關
兒虐漏洞怎麼補
政治
軍事
綜合

評／買到「有缺陷」犬貓可退貨？缺乏生物倫理意識的農委會

小情侶校內嘗禁果 保全威脅「要付代價」性侵女學生

張小月：海基會不是「櫻櫻美代子」

2018-03-27 16:40中央社 台北27日電

海基會下午召開董監事會議， 宣布由陸委會前主委張小月接任海基會董事長一職。聯合報...
海基會下午召開董監事會議， 宣布由陸委會前主委張小月接任海基會董事長一職。聯合報系記者余承翰／攝影
分享
海基會今天舉行董監事會議，田弘茂卸下海基會董事長職務，由前陸委會主委張小月接任。張小月致詞時表示，海基會不是「櫻櫻美代子」，將與陸委會合作，就像大腦與手腳。

海峽交流基金會下午舉行第10屆董監事第2次聯席會議，選出張小月擔任董事長。張小月致詞時表示，對這樣的職位安排感到相當榮幸，也戰戰兢兢。

她說，曾在行政院大陸委員會任職，參與決策；今後將走到第一線工作。過去在陸委會扮演的角色像大腦中樞神經，現在海基會則像手與腳。一定要「海陸一家親」，推動兩岸關係進展。

張小月說，當前兩岸沒有溝通協商，但海基會並不是「櫻櫻美代子」（台語，閒閒沒事情）。除了協商外，海基會還有很多服務項目，包括在陸的台灣民眾、在台的大陸民眾都是服務對象，一年相關業務超過35萬件，相關急難救助也是「24小時不打烊」。

張小月表示，兩岸間沒有事情是小事，海基會都用最嚴謹嚴肅的態度處理，聚沙成塔、滴水成河，一點一滴累積兩岸善意。海基會扮演橋梁的角色，海基會與陸委會最終的目標是累積兩岸間更多善意、聯繫兩岸和平穩定，讓兩岸關係進一步發展。

田弘茂則在會議開始時致詞表示，海基會成立以來，歷經兩岸關係各種波折起伏。當前雙方互動交流確實存在瓶頸，但只要秉持耐心、善心與誠心，一定可以找出雙方繼續向前、互動的新路徑，建立新的模式。「我也相信不管任何時候兩岸恢復交流協商，海基會都有充分準備。」

海基會張小月陸委會

相關新聞

前監委黃煌雄 將接任促轉會主委

2018-03-27 15:23

【龍介直播】兩岸大門深鎖 賴揆找嘸鑰匙欲按怎？

2018-03-27 16:33

黃煌雄出線三主因：藍綠可接受、有政治歷練及輩份夠

2018-03-27 16:39

【重磅快評】反正我過半 漲你電價又怎樣？

2018-03-27 16:46

藍委砲轟土銀22K招人太難看 賴清德：會指示調薪

2018-03-27 16:41

黃煌雄將任促轉會主委 賴清德：盼立法院支持

2018-03-27 16:40

將接促轉會主委？黃煌雄：有被徵詢不能證實

2018-03-27 16:00

柯文哲稱松機隨時能遷移 民航局：配合中央政策

2018-03-27 16:00

影／拆帳篷風波 獨派丟雞蛋 柯P:終止政治路霸

2018-03-27 15:51

賴揆關心醫療事故處理法 29日與綠委溝通

2018-03-27 15:18

田弘茂卸任 張小月接掌海基會董事長

2018-03-27 15:09

台旅法推手羅伊斯 獲蘇嘉全贈「國會外交榮譽獎章」

2018-03-27 14:50

富比世指我跟墨西哥一樣低薪 外交部抗議要求更正

2018-03-27 14:49

蔡總統上任後首度訪非洲 4月訪友邦史瓦濟蘭

2018-03-27 14:26

張小月接海基會 綠委：張對大陸了解只是皮毛

2018-03-27 14:23

蔡英文總統 接見台旅法推手羅伊斯

2018-03-27 14:04

電價物價齊漲？賴揆：多數人薪水漲 不會受影響

2018-03-27 13:54

中國青年救國團拿他名字發獎狀 陳金德：深以為恥

2018-03-27 13:50

電價物價齊漲？ 賴揆：五成以上民眾沒感覺

2018-03-27 13:01

陸委會要求朱劉會提報告 新北市府反嗆：要說明什麼？

2018-03-27 12:59

陳金德拒合作辦活動將查不動產 救國團：自購大樓

2018-03-27 12:57

台旅法重要推手 羅伊斯獲贈國會外交榮譽獎章

2018-03-27 12:42

朱立倫會劉結一 內政部將要求新北市府說明

2018-03-27 12:37

沒用的流感疫苗繼續用 藍委指衛福部幫林全做面子

2018-03-27 12:20

提醒朱立倫不用到對岸 蘇貞昌：我們才是同一國的人

2018-03-27 12:12

愛國同心會抗議台旅法 警加強AIT維安

2018-03-27 12:07

朱立倫握手劉結一 蘇貞昌：我們這就有頭發光的人可握

2018-03-27 12:07

台旅法生效 蔡總統：川普上任後台美高層更多交流

2018-03-27 12:01

黃國昌籲蔡總統 520提司法改革中間報告

2018-03-27 11:46

朱劉會未報備 周錫瑋：中央管地方難度高

2018-03-27 11:43

藍委指「你有一天會當總統」 賴清德尷尬呵呵笑

2018-03-27 11:40

獨派抗議布條糗拿反 馬英九一個手勢讓他敬禮道謝

2018-03-27 10:52

藍委要台學習北朝鮮訪陸 賴清德這樣回

2018-03-27 10:32

政府「卡管」蠻幹 羅智強：馬英九早就預言

2018-03-27 10:28

朱立倫籲陸委會 「不要在枝微末節批評朱劉會」

2018-03-27 10:23

台旅法生效 蔡英文：和美聯繫促成更多交流

2018-03-27 10:20

未入鋼鋁關稅豁免國 賴揆：積極爭取第二階段

2018-03-27 10:07

食物可添加「漂白劑」 藍委轟食藥署離譜

2018-03-27 10:06

朱立倫會劉結一未報備？ 賴清德：陸委會要了解

2018-03-27 10:00
看更多

熱門文章

獨派抗議布條糗拿反 馬英九一個手勢讓他敬禮道謝

2018-03-27 10:52

軍人年改草案 退伍軍人最多比現在少領20%

2018-03-26 19:16

丞相起風了！吳寶春曾拒赴大陸展店 網友擷圖揶揄

2018-03-27 13:59

吳音寧不適任？陳景峻：明天董事會將救她一把

2018-03-27 10:58

台南當年只用善款不用中央補助？張善政：盼賴清德說明

2018-03-27 12:07

政府「卡管」蠻幹 羅智強：馬英九早就預言

2018-03-27 10:28

軍人年改 起支俸率55+2％有共識

2018-03-27 00:07

海巡署建構無人機系統打槍中科院銳鳶 原因曝光

2018-03-27 06:52

總統大嘴巴害慘情報員 都是選舉惹的禍？

2018-03-27 08:00

專家質疑國軍掌握度…共軍菲律賓海操演 我鷹式飛彈跑紅點

2018-03-27 08:10

李明賢：民調顯示 國民黨確有可能台北市議員席次過半

2018-03-26 21:56

軍人年改 7.1與公教同步上路 4大變數

2018-03-27 00:20

士兵套房衛浴乾溼分離像飯店 擠大浴室打水洗澡成神話

2018-03-27 10:09

深澳電廠民調出爐！ 北北基民眾七成五反對興建

2018-03-27 10:16

松機遷移 北市長參選人有共識

2018-03-27 00:05

「如果我是台北市長」 孫大千提5方案終結兒虐

2018-03-27 08:29

電價物價齊漲？賴揆：多數人薪水漲 不會受影響

2018-03-27 13:54

美參議員致函 促川普支持售台F35戰機

2018-03-27 03:12

退休軍公教：年改剝奪財產 籲暫緩實施

2018-03-27 12:03

電價物價齊漲？ 賴揆：五成以上民眾沒感覺

2018-03-27 13:01

柯文哲為連任不撤換吳音寧？孫大千批：怕什麼

2018-03-27 12:42

憂心台灣前景 國中女：將來只能到國外當台勞嗎？

2018-03-27 16:17

要農民放心 吳音寧發感謝卡「日久見人心」

2018-03-27 12:41

前監委黃煌雄 將接任促轉會主委

2018-03-27 15:23

帶頭勞檢的戰鬥部長 立院處女秀也懂「笑而不答」

2018-03-27 09:00

綠民調大勝蘇貞昌、賴清德？ 侯友宜：捧高再殺你

2018-03-27 13:29

反軍改團體：若推新新制 不該溯及既往

2018-03-27 01:21

2025年若減碳未達標 賴清德：我決定我負責

2018-03-27 13:15

深澳電廠環評通過被蔡正元點名 蔡適應：請前立委自重

2018-03-26 19:23

回應陳芳明 呂秀蓮：沒說柯文哲通匪

2018-03-26 18:08

酸吳寶春赴陸發展 黃安要他大聲說「認同一中」

2018-03-27 09:59

新聞眼／軍改 急著要立委埋單 恐惹反彈

2018-03-27 00:51

推動新台幣去蔣化 高志鵬：硬幣也要更新

2018-03-27 11:23

教育部卡管 藍委、全教產齊批

2018-03-27 00:11

「蓋招待所做長照」郵局挨轟

2018-03-26 23:51

北農常務董事：一定提案撤換吳音寧 農會5席支持

2018-03-27 14:19

繆德生憾事後續為反年改衝？兩知名退將對話見機鋒

2018-03-27 11:40

陸委會要求朱劉會提報告 新北市府反嗆：要說明什麼？

2018-03-27 12:59

提醒朱立倫不用到對岸 蘇貞昌：我們才是同一國的人

2018-03-27 12:12

軍人年改獲共識 賴清德：7月1日上路目標不變

2018-03-27 09:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top