張小月：海基會不是「櫻櫻美代子」

2018-03-27 16:40 中央社 台北27日電



海基會下午召開董監事會議， 宣布由陸委會前主委張小月接任海基會董事長一職。聯合報系記者余承翰／攝影 分享 facebook 海基會今天舉行董監事會議，田弘茂卸下海基會董事長職務，由前陸委會主委張小月接任。張小月致詞時表示，海基會不是「櫻櫻美代子」，將與陸委會合作，就像大腦與手腳。

海峽交流基金會下午舉行第10屆董監事第2次聯席會議，選出張小月擔任董事長。張小月致詞時表示，對這樣的職位安排感到相當榮幸，也戰戰兢兢。

她說，曾在行政院大陸委員會任職，參與決策；今後將走到第一線工作。過去在陸委會扮演的角色像大腦中樞神經，現在海基會則像手與腳。一定要「海陸一家親」，推動兩岸關係進展。

張小月說，當前兩岸沒有溝通協商，但海基會並不是「櫻櫻美代子」（台語，閒閒沒事情）。除了協商外，海基會還有很多服務項目，包括在陸的台灣民眾、在台的大陸民眾都是服務對象，一年相關業務超過35萬件，相關急難救助也是「24小時不打烊」。

張小月表示，兩岸間沒有事情是小事，海基會都用最嚴謹嚴肅的態度處理，聚沙成塔、滴水成河，一點一滴累積兩岸善意。海基會扮演橋梁的角色，海基會與陸委會最終的目標是累積兩岸間更多善意、聯繫兩岸和平穩定，讓兩岸關係進一步發展。

田弘茂則在會議開始時致詞表示，海基會成立以來，歷經兩岸關係各種波折起伏。當前雙方互動交流確實存在瓶頸，但只要秉持耐心、善心與誠心，一定可以找出雙方繼續向前、互動的新路徑，建立新的模式。「我也相信不管任何時候兩岸恢復交流協商，海基會都有充分準備。」