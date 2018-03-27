將接促轉會主委？黃煌雄：有被徵詢不能證實

2018-03-27 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



民進黨立委黨團總招柯建銘透露，前監察委員黃煌雄即將出任促轉會首任主委，黃煌雄對記者表示，確實有被諮詢，但自己是否答應出任則不便多作說明。至於誰諮詢他？何時諮詢？黃煌雄也不斷以「謝謝」代替回答。