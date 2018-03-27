前監委黃煌雄 將接任促轉會主委

2018-03-27 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



前監委黃煌雄。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影 分享 facebook 促轉會主委人選底定，由前監委黃煌雄接任。民進黨團總召柯建銘證實，黃煌雄將接任主委，促轉會名單也大致底定，總質詢結束後名單也將送入立法院。

柯建銘表示，黃煌雄是資深立委又擔任過監委，本身又有歷史底蘊，促轉要處理的問題，他都能處理，不是衝撞型的人，對歷史也了解，非常適合擔任促轉會主委。

據了解，目前研究二二八事件的專家、台大歷史學系教授陳翠蓮及研究德國轉型正義的行政院黨產會委員花亦芬，也都在內定的促轉會委員名單。