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丞相起風了！吳寶春曾拒赴大陸展店 網友擷圖揶揄

田弘茂卸任 張小月接掌海基會董事長

2018-03-27 15:09聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

海基會下午召開董監事會議，原任董事長田弘茂最後一次主持會議，他在完成階段性任務卸下職位，由陸委會前主委張小月接任海基會董事長一職。

海基會下午召開董監事會議， 宣布由陸委會前主委張小月接任海基會董事長一職。記者余...
海基會下午召開董監事會議， 宣布由陸委會前主委張小月接任海基會董事長一職。記者余承翰/攝影
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海基會下午召開董監事會議， 宣布由陸委會前主委張小月接任海基會董事長一職。記者余...
海基會下午召開董監事會議， 宣布由陸委會前主委張小月接任海基會董事長一職。記者余承翰/攝影
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海基會下午召開董監事會議，原任董事長田弘茂（左）最後一次主持會議，他在會前與同仁...
海基會下午召開董監事會議，原任董事長田弘茂（左）最後一次主持會議，他在會前與同仁握手致意。記者余承翰/攝影
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海基會張小月田弘茂

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