賴揆關心醫療事故處理法 29日與綠委溝通

2018-03-27 15:18 中央社 台北27日電



醫師出身的賴清德，盼藉由立法，預防醫療事故或糾紛發生，並完善處理機制。 中央社 分享 facebook 行政院長賴清德29日將與綠營立委討論「醫療事故預防及爭議處理法」草案。政院人士今天表示，醫師出身的賴清德，盼藉由立法，預防醫療事故或糾紛發生，並完善處理機制。

賴清德預定29日中午與民主進步黨籍立委舉行便當會，會中將討論「醫療事故預防及爭議處理法」的草案內容，與「農民健康保險條例修正草案」。

在醫療事故處理法方面，政院人士下午表示，賴清德因為是醫師出身，相當關心醫療糾紛相關議題，因此29日中午將親自與立委溝通，希望完善醫療事故與糾紛處理機制，並進一步預防醫療事故或糾紛的發生，不要動輒演變為訴訟，變成醫病雙輸。

醫療事故處理法草案規定，一定規模醫療機構應設關懷小組，即時向遭遇醫療糾紛事故的病家說明溝通；並引入「道歉法則」，鼓勵醫護表達歉意、同理和撫慰，但不會成為訴訟的佐證，希望促進醫病雙方諒解。

草案建立醫療爭議調解機制，由地方衛生局成立醫療爭議的調解會，醫病雙方都必須出席，經調解失敗才能進行訴訟；另外也明文規定系統除錯，要求醫療機構對重大醫療事故要有根本原因分析跟改善措施，且必須通報，這些內容不能做為訴訟的證據跟行政處分的依據，讓醫院更有空間誠實以對。

在農保條例修正草案方面，政院人士指出，一般勞工若發生職業災害，可申請勞保給付，但農保中目前沒有納入職災，若農民在耕作中發生熱衰竭或其他意外，無法申請農保，因此此次修法將農民職災納入農保，授權農委會辦理農民職災保險，並由政府補助五成保險費。

政院人士說，這兩項法案都是本會期優先法案，盼儘速與立委達成共識，完成立法。