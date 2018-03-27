台旅法推手羅伊斯 獲蘇嘉全贈「國會外交榮譽獎章」

2018-03-27 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



美國聯邦眾議院外交委員會主席羅伊斯（左）今天至立法院拜訪院長蘇嘉全。圖／立法院提供 分享 facebook 「台灣旅行法」最重要推手、美國聯邦眾議院外交委員會主席羅伊斯今天至立法院拜訪院長蘇嘉全，獲蘇嘉全頒贈立法院二等「國會外交榮譽獎章」，包括外交部主秘蔡明耀、北美司司長陳立國、美國聯邦眾議院外交委員會首席經濟顧問蘇思年等多位台美貴賓到場觀禮祝賀。

蘇嘉全表示，非常榮幸能邀請美國聯邦眾議院外交委員會主席羅伊斯來立法院訪問。長久以來，羅伊斯都是台美關係最堅強的推動者與捍衛者，積極促成台美各項重要交流，並持續在美國國會中，呼籲議員同僚以及督促美國行政部門，重視與支持對台灣友好的議案，像是近期促成通過的台灣旅行法，讓台灣全國人民，以及立法院全體委員都感到敬佩。

蘇嘉全指出，台灣是美國最堅實的盟友，更因為有著羅伊斯這樣展現真誠友誼、眼光遠大的政治家，為台美關係不斷的努力，相信美國和台灣將會一起強大，共同攜手為區域和平，以及經濟繁榮穩定並肩奮鬥。

蘇嘉全表示，為了感謝羅伊斯對促進台美關係及兩國國會外交的重要貢獻，他代表立法院為羅伊斯主席頒贈二等「國會外交榮譽獎章」及證書，期盼未來羅伊斯主席能夠繼續堅定捍衛台美的友誼，並且協助台灣走進國際社會，讓台灣能夠為世界做出更大的貢獻。

羅伊斯在授贈儀式後致詞表示，對獲頒立法院「國會外交榮譽獎章」感到榮幸，他以國防外交委員會主席身分多次率領跨黨派團員來台訪問，多次搭乘高鐵環遊台灣，每次談論的議題非常廣泛，包含加強台美經貿關係、幫助兩國經濟成長。

羅伊斯提到，他在從政期間不斷努力立法，鞏固「台灣關係法」和最近通過的「台灣旅行法」，以及推動免簽證計劃（Visa Waiver Program）、美國全球入境計畫（Global Entry Program）等，他也很高興促成加州安大略和桃園間的直航，相信將能增進雙方觀光互訪，相信未來台美會持續合作，加強彼此間的友好關係。