富比世指我跟墨西哥一樣低薪 外交部抗議要求更正

2018-03-27 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



富比世雜誌網站19日刊文表示，台灣的薪資和墨西哥一樣低；外交部今天表示，報導比較基準不同，引據失當且沒有查證，外交部已經去函雜誌並向記者本人表達抗議，要求立即更正。

富比士雜誌網站19日刊出題為「為何台灣的薪資和墨西哥一樣低」的文章，撰文的特約記者指出，台灣被國際貨幣基金（IMF）列為進步經濟體，平均月薪卻和墨西哥相仿，中國大陸的低價出口競爭、低薪及薪資調升緩慢，使台灣嚴重落後亞洲同儕。

外交部今天表示，針對富比世雜誌（Forbes）3月19日於網站刊出「台灣低薪淪墨西哥水準」之報導，誤指我國薪資水準等同墨國一事，外交部已向該雜誌及記者本人表達不滿並要求更正。

外交部表示，經查該報導的錯誤，是因兩國比較基準不同；報導所引「經濟合作發展組織」(OECD)提供的墨國資料，是以全年總薪資除以12個月計算；至於所引用的台灣薪資，則是以2016年單一月份為基礎，不含加班及紅利等非經常性薪資，「如以同樣標準計算，我國月薪應為1,619美元(不以購買力平價PPP為計算基礎)，而非報導所稱之1,288美元」。

外交部表示，此外，報導所稱墨西哥平均月薪1,276美元，是以購買力平價(PPP)為計算基礎，但台灣平均月薪卻非以PPP計算；根據主計處資料，如以國際貨幣基金會數據並經購買力平價計算後，2016年台灣平均每月總薪資實為墨西哥的2.1倍。