蔡總統上任後首度訪非洲 4月訪友邦史瓦濟蘭

2018-03-27 14:26 中央社 台北27日電



總統蔡英文預計4月中、下旬出訪史瓦濟蘭，圖為她上午出席2018智慧城市展行開幕典禮。 聯合報記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

今年是中華民國與非洲邦交國史瓦濟蘭建交50週年，總統蔡英文預計4月中、下旬出訪史瓦濟蘭，總統府預計一週內宣布總統出訪事宜，這也是蔡總統上任後首度出訪非洲。

據總統府規劃，蔡總統將在4月中、下旬出訪史瓦濟蘭，另一邦交國布吉納法索由於近來發生武裝動盪，總統府仍在評估是否訪問布吉納法索；至於是否安排在其他國家過境，總統府人士表示，仍在規劃中。

蔡總統去年12月在總統府接見史瓦濟蘭王國外交暨國際合作部長蓋米齊（Mgwagwa Gamedze）訪團時曾說，西元2018年是史瓦濟蘭獨立及台史建交50週年，非常具有意義。