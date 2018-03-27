蔡總統上任後首度訪非洲 4月訪友邦史瓦濟蘭

相關新聞
富比世指我跟墨西哥一樣低薪 外交部抗議要求更正2018-03-27 14:49
電價物價齊漲？賴揆：多數人薪水漲 不會受影響2018-03-27 13:54
獨派抗議布條糗拿反 馬英九一個手勢讓他敬禮道謝2018-03-27 10:52
陸委會要求朱劉會提報告 新北市府反嗆：要說明什麼？2018-03-27 12:59
北市府要拆帳棚 八百壯士強調合法申請2018-03-27 15:26
前立委黃煌雄 將接任促轉會主委2018-03-27 15:23
前立委黃煌雄 將接任促轉會主委2018-03-27 15:23
賴揆關心醫療事故處理法 29日與綠委溝通2018-03-27 15:18
田弘茂卸任 張小月接掌海基會董事長2018-03-27 15:09
台旅法推手羅伊斯 獲蘇嘉全贈「國會外交榮譽獎章」2018-03-27 14:50
張小月接海基會 綠委：張對大陸了解只是皮毛2018-03-27 14:23
蔡英文總統 接見台旅法推手羅伊斯2018-03-27 14:04
中國青年救國團拿他名字發獎狀 陳金德：深以為恥2018-03-27 13:50
電價物價齊漲？ 賴揆：五成以上民眾沒感覺2018-03-27 13:01
陳金德拒合作辦活動將查不動產 救國團：自購大樓2018-03-27 12:57
台旅法重要推手 羅伊斯獲贈國會外交榮譽獎章2018-03-27 12:42
朱立倫會劉結一 內政部將要求新北市府說明2018-03-27 12:37
沒用的流感疫苗繼續用 藍委指衛福部幫林全做面子2018-03-27 12:20
提醒朱立倫不用到對岸 蘇貞昌：我們才是同一國的人2018-03-27 12:12
愛國同心會抗議台旅法 警加強AIT維安2018-03-27 12:07
朱立倫握手劉結一 蘇貞昌：我們這就有頭發光的人可握2018-03-27 12:07
台旅法生效 蔡總統：川普上任後台美高層更多交流2018-03-27 12:01
黃國昌籲蔡總統 520提司法改革中間報告2018-03-27 11:46
朱劉會未報備 周錫瑋：中央管地方難度高2018-03-27 11:43
藍委指「你有一天會當總統」 賴清德尷尬呵呵笑2018-03-27 11:40
藍委要台學習北朝鮮訪陸 賴清德這樣回2018-03-27 10:32
政府「卡管」蠻幹 羅智強：馬英九早就預言2018-03-27 10:28
朱立倫籲陸委會 「不要在枝微末節批評朱劉會」2018-03-27 10:23
台旅法生效 蔡英文：和美聯繫促成更多交流2018-03-27 10:20
未入鋼鋁關稅豁免國 賴揆：積極爭取第二階段2018-03-27 10:07
食物可添加「漂白劑」 藍委轟食藥署離譜2018-03-27 10:06
朱立倫會劉結一未報備？ 賴清德：陸委會要了解2018-03-27 10:00
美中貿易戰開打 賴清德：藉此讓台灣得利2018-03-27 09:59
朱劉會談九二共識 劉世芳：沒有實體意涵2018-03-27 09:44
美中貿易戰局勢 沈榮津：台灣三方向因應2018-03-27 09:34
藍委批蒜價崩跌 林聰賢駁：生產量還不足國內需求2018-03-27 09:25
帶頭勞檢的戰鬥部長 立院處女秀也懂「笑而不答」2018-03-27 09:00
美議員羅伊斯 搭桃園與安大略首航機訪台2018-03-27 08:19
吳敦義：國民黨內沒有兩個太陽2018-03-27 00:24
熱門文章
獨派抗議布條糗拿反 馬英九一個手勢讓他敬禮道謝2018-03-27 10:52
軍人年改草案 退伍軍人最多比現在少領20%2018-03-26 19:16
丞相起風了！吳寶春曾拒赴大陸展店 網友擷圖揶揄2018-03-27 13:59
吳音寧不適任？陳景峻：明天董事會將救她一把2018-03-27 10:58
政府「卡管」蠻幹 羅智強：馬英九早就預言2018-03-27 10:28
台南當年只用善款不用中央補助？張善政：盼賴清德說明2018-03-27 12:07
軍改起支奉率提高至55%、每年增2% 蔡適應：高度共識2018-03-26 16:21
軍人年改 起支俸率55+2％有共識2018-03-27 00:07
總統大嘴巴害慘情報員 都是選舉惹的禍？2018-03-27 08:00
海巡署建構無人機系統打槍中科院銳鳶 原因曝光2018-03-27 06:52
李明賢：民調顯示 國民黨確有可能台北市議員席次過半2018-03-26 21:56
專家質疑國軍掌握度…共軍菲律賓海操演 我鷹式飛彈跑紅點2018-03-27 08:10
軍人年改 7.1與公教同步上路 4大變數2018-03-27 00:20
士兵套房衛浴乾溼分離像飯店 擠大浴室打水洗澡成神話2018-03-27 10:09
松機遷移 北市長參選人有共識2018-03-27 00:05
深澳電廠民調出爐！ 北北基民眾七成五反對興建2018-03-27 10:16
電視辯論侯友宜缺席 金介壽戴口罩抗議2018-03-26 15:57
美參議員致函 促川普支持售台F35戰機2018-03-27 03:12
「如果我是台北市長」 孫大千提5方案終結兒虐2018-03-27 08:29
要農民放心 吳音寧發感謝卡「日久見人心」2018-03-27 12:41
帶頭勞檢的戰鬥部長 立院處女秀也懂「笑而不答」2018-03-27 09:00
退休軍公教：年改剝奪財產 籲暫緩實施2018-03-27 12:03
電價物價齊漲？ 賴揆：五成以上民眾沒感覺2018-03-27 13:01
反軍改團體：若推新新制 不該溯及既往2018-03-27 01:21
回應陳芳明 呂秀蓮：沒說柯文哲通匪2018-03-26 18:08
深澳電廠環評通過被蔡正元點名 蔡適應：請前立委自重2018-03-26 19:23
柯文哲為連任不撤換吳音寧？孫大千批：怕什麼2018-03-27 12:42
新聞眼／軍改 急著要立委埋單 恐惹反彈2018-03-27 00:51
酸吳寶春赴陸發展 黃安要他大聲說「認同一中」2018-03-27 09:59
綠民調大勝蘇貞昌、賴清德？ 侯友宜：捧高再殺你2018-03-27 13:29
教育部卡管 藍委、全教產齊批2018-03-27 00:11
「蓋招待所做長照」郵局挨轟2018-03-26 23:51
是否入府？陳菊：未來不排除跟總統討論新職務2018-03-26 16:57
2025年若減碳未達標 賴清德：我決定我負責2018-03-27 13:15
都市更新條例修正草案初審通過 釘子戶問題可望解決2018-03-26 19:39
提醒朱立倫不用到對岸 蘇貞昌：我們才是同一國的人2018-03-27 12:12
推動新台幣去蔣化 高志鵬：硬幣也要更新2018-03-27 11:23
軍人年改獲共識 賴清德：7月1日上路目標不變2018-03-27 09:27
陸委會要求朱劉會提報告 新北市府反嗆：要說明什麼？2018-03-27 12:59
繆德生憾事後續為反年改衝？兩知名退將對話見機鋒2018-03-27 11:40
留言