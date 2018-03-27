機捷對林口不公平 侯友宜：要談到跟北捷一樣

2018-03-27 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北前副市長侯友宜(右)辭職投入國民黨新北市長初選，今前往林口由市議員蔡淑君舉辦的座談會，侯分別提到林口火力發電廠、機場捷運票價2問題。記者王敏旭／攝影 分享 facebook 新北前副市長侯友宜辭職投入國民黨新北市長初選，今前往林口由市議員蔡淑君舉辦的座談會，侯友宜提到，私底下坐機場捷運3次，發現林口到台北的價格「實在有夠貴」，如果當選市長，將會與桃園機場捷運談，拚與北捷的價格相同。

台北到淡水捷運21公里票價50塊，林口到台北機捷也是21公里票價卻要80塊，侯友宜指出，機捷使用人數沒有想像的多，機捷要成為方便使用的通勤的區間車，不是只有機場到台北這個直達車，否則大家只願搭乘接駁轉運公車，都不願坐機捷。

侯友宜表示，若上任後將會好好跟機捷談，新北有投資雖然不多，卻具有影響力，周遭的環境開發也需要新北幫忙，未來林口的里長、議員以及他，都要好好跟機捷談，雖然現在還講不出能降多少，但希望按照台北捷運的公里數票價方向來努力。

有民眾提問，林口已經有火力發電廠，第三座發電機年底要運轉，不希望林口成為可怕的毒氣室，侯友宜說，大家現在都關心PM2.5，深澳燃煤電廠做懸浮微粒PM2.5報告不是很準確，造成大家信賴度很低，而林口的第三座在試運轉準備作業中。

侯友宜表示，有跟環保單位再次交代須不斷抽測，若汙染源超過環保檢測標準該停就要停，生煤許可證要不要發？要看第三座試運轉有沒有符合標準，沒有符合標準不給就是不給，但要給許可證的必須經過嚴格把關，沒有問題才有機會給它運轉。