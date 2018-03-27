蔡英文總統 接見台旅法推手羅伊斯

2018-03-27 14:04 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周佑政 ／台北報導



蔡英文總統上午接見美國眾議院外交委員會主席羅伊斯，蔡總統說，美國總統川普上任以來，台美關係在各個面向持續深化，雙方高層有更多的互動交流，未來台美將保持密切聯繫，促進更多互訪交流。

蔡英文總統接見接見「台灣旅行法」重要推手美國眾議院外交委員會主席羅伊斯。 圖／總統府提供 分享 facebook

立法院長蘇嘉全也授贈國會外交榮譽獎章給羅伊斯，讚許羅伊斯是台美關係最堅強的推動者與捍衛者。

這是羅伊斯第六度率團訪華，蔡總統說，羅伊斯大力支持台灣旅行法，協助法案順利在美國會通過，由美國總統川普簽署生效，她要表示感謝。未來我們將與美國行政部門保持密切聯繫，促進更多互訪交流，一起發展更堅實的合作夥伴關係。