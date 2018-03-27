吳敦義、韓國瑜高雄首碰頭 兩人幾乎零互動

2018-03-27 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



國民黨主席吳敦義今天上午前往高雄正氣宮參拜，國民黨高市黨部主委韓國瑜陪同，這是韓國瑜登記台北市長初選未遂後，兩人首度在高雄公開碰面，但兩人全程保持距離、幾乎零互動。吳敦義受訪表示，資源分配有一定的公平制度，中央負責部分經費，但部分仍要地方自籌，現在是刻苦階段，地方要努力爭取黨員。

韓國瑜日前以北上登記台北市長初選方式向中央發聲，表示高雄資源匱乏，亟需支援，但事先卻未知會吳敦義，讓吳相當震驚。

今上午吳敦義前往三民區正氣宮參拜，韓國瑜陪同，但兩人幾乎零互動、沒交談，且不論拜拜、合照都保持一定距離，氣氛略顯尷尬。

吳敦義參拜完後，主動坐下來和廟方人員、黨籍市議員曾俊傑、黃香菽、童燕珍等人說話，他當著韓國瑜的面，細數起自己當初擔任高雄市長時的政績，包括解決水庫、用水問題，也提到當年與已逝前高市議長陳田錨一起為高雄打拚，強調高雄是他最用心、用力付出的地方。吳敦義在說話時，幾乎沒看韓國瑜一眼，眼神似乎刻意避開。