陸委會要求提報告 新北市府反嗆：要說明什麼？

2018-03-27 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



針對新北市長朱立倫赴陸行程會見國台辦主任劉結一，遭陸委會認為不符規定，要求新北市府在朱立倫返國後提出行程報告，新北市府發言人張其強中午表示，從最初的申請開始，都依照既定的規定，地點就是江蘇、上海，就是城市交流，按照申請內容，完成行程，「請問違反了什麼規定？現有規定中禁止的內容，我們完全沒有碰觸，要說明什麼？」