陳金德拒與救國團辦活動將查不動產 救國團：自購大樓

2018-03-27 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



「中國青年救國團是黨國不分的時代產物，宜蘭縣政府拒絕配合救國團舉辦活動」，快到329青年節，宜蘭縣代理縣長陳金德不滿救國團找縣府合辦活動，上午下令今後拒絕與救國團辦活動，並將清查其不動產取得移轉是否合法，及所開辦的補習業務是否涉嫌逃漏稅。

救國團宜蘭團委會總幹事林志榮表示， 開辦的短期補習班業務有依規定申請立案，原本的救國團已經被宜蘭市公所價購買走後，他們另外買了辦公地點，5樓、建坪約200坪，不動產資產只剩這一棟。

林志榮說，25日舉辦的優秀青年節表揚活動，是為了鼓勵認真學生跟對社會有貢獻的青年，因為縣政府沒有辦青年節活動，所以救國團去函請縣府同意以縣長大家長的名義印製獎狀，縣政府並沒有給任何補助。

救國團日前已經與宜蘭縣政府辦過表揚活動，縣府是指導單位。陳金德表示，每年青年節前，救國團都會行文給教育單位及各級學校辦活動，還「謊稱」行政院同意推薦 ，此舉涉嫌偽造文書。

陳金德質疑中國青年救國團的本質， 他認定這是政黨附屬組織、是黨國不分的時代產物，以「中國」為名，行文要求配合活動，完全忘了民主化的存在，實在不妥，且依照人民團體組織法，其名稱可以改，為什麼不改！