沒用的流感疫苗繼續用 藍委指衛福部幫林全做面子

2018-03-27 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



衛福部原訂10月全面將流感疫苗從三價升級為四價，未料上周三召開專家諮詢會議，卻通盤推翻這項決策。國民黨立院黨團今開記者會批評疫苗政策一夕間朝「四」暮「三」，質疑急轉彎的背後可能是政治力介入所致，與前行政院長林全擔任董事長的台灣東洋藥廠有關。國民黨書記長李彥秀批評，「這是拿國人健康去幫林全做面子」，呼籲衛福部疾管署不要拿民眾的健康向政治或商業利益低頭。

對於疫苗政策一夕翻盤，將今年秋冬的公費疫苗仍以三價疫苗為主，四價疫苗則展延至民國111年後再導入，有媒體報導指出，可能與前行政院長林全擔任董事長的台灣東洋藥廠有關。

疾管署長周志浩回應，他不懂政治也不會考量政治問題，但他坦承，四價疫苗的保護力比三價疫苗來得好。

李彥秀指出，衛福部去年採購600萬劑的三價流感疫苗作為公費疫苗，當時分別由賽諾菲、國光生技及台灣東洋等三家藥廠提供，但去年公費流感疫苗預測失準，導致國內連2周類流感門急診人次突破10萬。衛福部為提高流感疫苗保護力，部長陳時中於今年元月信誓旦旦宣稱，今年10月起流感疫苗將以預防四種病毒的四價疫苗，取代預防三種流感病毒的三價疫苗。