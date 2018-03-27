台南當年只用善款不用中央補助？張善政：盼賴清德說明

2018-03-27 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



「花蓮震災善款監督與管理委員會」召集人張善政在立法院舉行記者會，希望爭論到此為止，以免影響以後災害的捐款意願，也希望台南地震的市長，現在的行政院長賴清德，說清楚當初的行政院撥款200億為何未使用，而用善款。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook 花蓮震災後捐款接近20億元，其中有8億元被拿去補貼石材業者與觀光業者，花蓮震災善款監督委員會召集人張善政今臨時舉辦記者會，除了希望平息爭議，以免影響周五國發會花蓮重建小組舉辦會議討論產業紓困的救災計畫之外，也希望行政院長賴清德能夠說明當初，擔任台南市長期間，何以重建只用到善款，沒有用到中央補助。

2016年高雄美濃地震，造成台南唯冠大樓倒塌，時任行政院長張善政，在地方政府呈報重建計劃前，先撥5億元應急震災。時任政委蕭家淇並於當年2月16日震災重建協調小組會後記者會中表示，行政院統籌分配稅款有200多億元，足以支應重建工作。花蓮發生大地震後，花蓮縣長傅崐萁即質疑中央僅撥3億元，與台南地震時有差距。賴清德則駁斥，當年後續重建經費均來自民間。

張善政今臨時舉辦記者會，除了說明產業紓困的必要性，強調花蓮此次地震，石材業與觀光業受害嚴重，其中不少中小型觀光業者都是家庭式經營，相關從業人員沒有觀光客支持會過不下去，若是無法獲得中央補助，善款就成為非常重要的來源。他強調，地震受害的不只是民眾的日常生活，也影響到民眾的經濟來源，以及經濟活動，若是大家可以了解地方的產業狀況，就不會排斥對產業做必要的紓困。

張善政也說明，國發會花蓮重建小組本周五將開會討論產業紓困的救災計畫，到時有可能會決定用花東基金作為產業紓困的來源，爭議也自然解除，希望各界能夠給予周五會議更多的空間。

至於當年高雄美濃地震，張善政說，行政院撥200億元特別統籌分配款給台南市震災，但他隨即卸任，並不知道這筆錢台南市到底用到多少，必須問行政院當年度的預算支應，至於賴清德為何當年只用善款而不用中央補助，他並不清楚原因，強調地方與中央有一定的互信，他不會特別質疑賴清德的做法，但希望他能夠出面說明原因，對此次花蓮善款爭議將有正面幫助。