台旅法生效 蔡總統：川普上任後台美高層更多交流

2018-03-27 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



總統蔡英文（右）27日在總統府，接見美國聯邦眾議院外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce, R-CA）（左），蔡總統在致詞時，感謝羅伊斯對台美關係的堅定支持。 中央社 分享 facebook

蔡英文總統今接見「台灣旅行法」重要推手美國眾議院外交委員會主席羅伊斯，蔡總統說，美國總統川普上任以來，台美關係在各個面向持續深化，雙方高層有更多的互動交流，未來台灣將跟美國行政部門保持密切聯繫，促進更多互訪交流，一起發展更堅實的合作夥伴關係。

長期支持深化台美關係的羅伊斯昨抵台，這是羅伊斯第六度率團訪台。蔡總統說，川普上任以來，不僅雙方高層有更多的互動交流，對彼此關切的議題有更密切的討論，共同推動的國際合作計畫也越來越多元。這段期間以來，美國對台灣安全、以及國際參與上，也提供強而有力的支持和協助。

蔡總統表示，羅伊斯大力支持台灣旅行法，協助法案順利在美國國會通過，並且獲得川普總統簽署生效，她要特別表示感謝。

蔡總統也說，在羅伊斯積極促成下，從加州安大略到桃園的中華航空直航班機已經正式開航。很高興羅伊斯能共襄盛舉，搭乘首航班機訪問台灣。這條航線的啟動，加上台灣加入美國「全球入境」計畫，將使台美的文化、觀光及經貿交流更加密切。

蔡總統說，去年11月川普訪問亞洲時，除了闡述「自由開放的印度洋－太平洋」戰略，也強調美國在印太區域的領導角色。上周美國國務院亞太副助卿黃之瀚來台訪問，他特別肯定台灣是印太地區的民主典範，並且強調美台關係是深植於雙方共同的長久價值，美國一直是台灣最緊密的朋友及夥伴。

總統表示，穩健的台美關係是印太區域和平、穩定及繁榮的重要基石。台灣有能力也有意願與美國在印太區域共同合作，做出更多的貢獻。