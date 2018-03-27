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捍衛警察執法尊嚴 侯友宜現身立法院支持

2018-03-27 11:58聯合報系攝影中心 記者陳柏亨╱即時報導

國民黨立委許毓仁上午在立法院舉辦「捍衛警察執法尊嚴，呼籲速審道交法六十條」記者會，邀請曾擔任警政署長的新北市前副市長侯友宜出席，侯友宜說，他今天出席是關注道交法60條，最主要是希望拒檢能夠從重處罰，增加員警執法的尊嚴性，讓很多犯罪不再發生，這是他來立院的最大目的。

爭取國民黨新北市長提名的前新北市副市長侯友宜（中）上午立法院參加記者會，力挺捍衛...
爭取國民黨新北市長提名的前新北市副市長侯友宜（中）上午立法院參加記者會，力挺捍衛警察執法尊嚴，呼籲速審道交法六十條。記者陳柏亨／攝影
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爭取國民黨新北市長提名的前新北市副市長侯友宜（右）上午立法院參加記者會，力挺捍衛...
爭取國民黨新北市長提名的前新北市副市長侯友宜（右）上午立法院參加記者會，力挺捍衛警察執法尊嚴，呼籲速審道交法六十條。記者陳柏亨／攝影
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爭取國民黨新北市長提名的前新北市副市長侯友宜上午立法院參加記者會，力挺捍衛警察執...
爭取國民黨新北市長提名的前新北市副市長侯友宜上午立法院參加記者會，力挺捍衛警察執法尊嚴，呼籲速審道交法六十條。記者陳柏亨／攝影
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爭取國民黨新北市長提名的前新北市副市長侯友宜上午立法院參加記者會，力挺捍衛警察執...
爭取國民黨新北市長提名的前新北市副市長侯友宜上午立法院參加記者會，力挺捍衛警察執法尊嚴，呼籲速審道交法六十條。記者陳柏亨／攝影
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侯友宜警察許毓仁

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