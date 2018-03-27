退休軍公教：年改剝奪財產 籲暫緩實施

2018-03-27 12:03 中央社 台北27日電



全國軍公教警消權益保護協會理事長林煌今天表示，政府假年改之名改革軍公教退休金，是變相的財產剝奪，要求政府暫緩實施公教年改，軍公教年改應要持續充分溝通，尋求最大公約數。

全國軍公教警消權益保護協會、台灣退伍軍人權益保障協會等民間團體，上午在立法院召開記者會，呼籲政府立即停止年金改革惡法實施，等充分討論後再實行，展現政府大公無私的精神。

林煌表示，公教年改在去年匆忙通過，有很多問題，未盡周延，總統府國家年金改革委員會26日針對軍人年改表示要持續充分溝通，尋求最大公約數，因此他要求政府對於公教年改也應該暫緩實施，持續溝通，尋求最大公約數。

林煌說，退休金是受僱者工作辛勞所得，大法官也明白解釋，退休金是人民的財產權，受憲法保障，不能任意剝奪。他說，政府假年改之名改革軍公教退休金，是變相的財產剝奪。

前勞委會勞保處長孟藹倫表示，退休金是受僱者最後的尊嚴、養老金及活命錢，因此政府勞工單位會十分重視勞工應得的退休金，而軍公教也是受僱於國家，請國家停止鬥爭軍公教，為何要違憲搶奪退休軍公教最後維生的財產，呼籲退休軍公教不要沉默。

台灣退伍軍人權益保障協會理事長黃建評表示，軍人從軍簽的是生死契約，當初九六台海危機，因為戰備，他在野戰坑道守了一個月，對軍人來說，對於退休俸的信賴保護及不溯及既往是很重要的原則。