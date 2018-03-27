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藍委批講文青話 賴揆：支持深澳保證不重啟核一、二

2018-03-27 11:45聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

行政院長賴清德(左)、國民黨立委費鴻泰(右)。記者林麒瑋／翻攝
行政院長賴清德(左)、國民黨立委費鴻泰(右)。記者林麒瑋／翻攝
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深澳電廠案爭議延燒，國民黨立委費鴻泰今天質詢時砲轟行政院，批評賴清德是「賴院長打臉賴市長」，民進黨與賴清德過去所講過不缺電、反核的話，對照現在所執行的政策都有落差。賴清德當場保證，即使未來再出現815大斷電情形，不會重啟核一和核二。

費鴻泰質疑，深澳電廠一旦火力全開，民眾就得「拿肺換電」，世界上哪有乾淨的煤？乾淨的煤是行政院引自美國密西西比州蓋乾淨電廠的說法，但最後這電廠還是改用燃氣發電，他對賴清德說「你不要講一些文青的話，騙天下的老百姓！」

費鴻泰指出，上回總統大選前一個月，蔡英文曾說民進黨研究團隊發現，即使用電量需求增加，台灣也不會遇到缺電危機；去年初蔡英文也說面對缺水缺電，政府準備好了；但是到了去年八月，行政院前院長林全改口說重啟核二是發電的最後手段，還被民進黨痛罵；結果賴清德去年九月份上任後就說出不考慮重啟核電，再轉成核能電廠是最後手段，從過去反核變成用核。

賴清德解釋，過去的說法與現在不同只是因為針對不同標的，非核家園依然是目標，不僅是民進黨而是整個國家的未來方向政策，絕對沒有改變。賴說明，支持深澳電廠，是因為北部用電量是全台灣的40%，但發電量只有34%，有6%的落差是從中南部過來的，未來如果協和電廠跟核能發電廠退役，北部缺電會是嚴肅的事情，不得不未雨綢繆。

費鴻泰嘲諷，賴清德不會說謊，但說話很取巧，費追問賴清德，支不支持深澳電廠？賴清德說，深澳電廠目前使用超超臨界機組，未來會使用乾淨煤，空氣汙染的排放量會比較低，「所以我會支持」，況且超超臨界機組在林口電廠、大林電廠都成功了。

賴清德深澳電廠

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