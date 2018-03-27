藍委指「你有一天會當總統」 賴清德尷尬呵呵笑

2018-03-27 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



行政院長賴清德。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook 行政院長賴清德今赴立院備詢，國民黨立委廖國棟問賴清德，政府執意要蓋深澳燃煤電廠，對於我國2020、2030年減碳目標是否可以達到？賴清德再次重申北部需要穩定供電，所以深澳電廠一定要建。他還說，火力發電廠的排碳汙染量只占百分之3到4，而且選用乾淨煤和使用超超臨界及先進排汙設備，燃煤電廠的汙染可降到接近天然氣的排放量。

賴清德重申，北部用電占全台灣40%，但北部供電只有34%，為了北部電廠的穩定供電，深澳電廠一定要建，天然氣在當地客觀條件不允許，所以只有燃煤發電，我們能夠做的只有使用超超臨界跟乾淨煤，以及先進的排汙設備。

廖國棟說，這樣減碳的目標就不可能達到。賴清德則說明，火力發電廠的碳排量汙染量占百分之3到4左右。

廖國棟批評，政府要說非核家園又說不會缺電，老百姓不相信。他舉例，日本2020年的減碳目標是3.8%，台灣是2%，他們的電力需求跟台灣是差不多的，台灣只有2%不會太少嗎？而日本2030年的減碳目標要下降到26%，韓國37%，台灣則是20%，韓國還要關閉8座燃煤機組，英國則要在2025年全數關閉燃煤電廠，台灣卻還要建新的燃煤電廠。

廖國棟還說，在福島事件後，日本為了整個國家的經濟發展做了非常大的決定，那就是重啟核電。

賴清德表示，核電現在不是台灣發電的選擇，並解釋，新的燃煤電廠從煤炭的選取，製程使用超超臨界，還有最先進的除汙設備，三合一讓煤炭的排放量接近天然氣發電的排放量；而且現在台中火力發電廠一號機、二號機都有加上空汙設備，裝置在煤倉減少汙染。

話鋒一轉，廖國棟突然語重心長的對賴清德說，「我一直認為有一天你會當總統」，賴清德聽完愣了一下，尷尬的呵呵笑。廖國棟又接著說，「但蔡英文有一些決策，恐怕你後面承接會非常辛苦。」

廖國棟表示，2025年的減碳目標如果沒有達到，又缺電誰要負責？到時候蔡英文已經卸任了，她就在那邊哈哈大笑。賴清德緩頰說，當時是他當行政院長，他的決定當然是由他負責，這個就是責任政治。

賴清德說，他現在所想的是，要怎樣把每件事情做好，包括能源轉型，既達到非核家園、減少汙染和穩定供電。但廖國棟指出，現在全世界的趨勢不是講非核，大家都回來要享受更先進的發電，賴清德說燃煤先進，那核能不先進嗎？其實也非常先進。

賴清德則說，荷蘭、紐西蘭都在往再生能源的方向走，但廖國棟說，他擔心的是我們的條件跟人家不一樣。賴清德則表示，假以時日，事在人為。