黃國昌籲蔡總統 520提司法改革中間報告

2018-03-27 11:46 中央社 台北27日電



時代力量立委黃國昌。 聯合報系資料照／記者林麒瑋攝影 分享 facebook 時代力量黨主席黃國昌今天呼籲，總統蔡英文在今年五二０就職兩週年時，「請提出司法改革中間報告」，告訴人民做了多少事，讓人民有感的司法改革在哪裡。

時代力量立法院黨團上午召開黨團會後記者會，宣布提出刑事訴訟法部分條文修正草案及國家機密保護法部分條文修正草案，黃國昌促請加速司法改革的腳步。

黃國昌指出，蔡總統就職演說時，人民給予最大掌聲的司法改革已經兩年了，過去這兩年做了什麼事情必須向人民報告。

黃國昌建議，蔡總統在今年五二０就職兩週年時，「請提出司法改革中間報告」，大家期待司法改革交出成績單。